La resonancia confirma que Ezkurdia solo tiene un golpe en su muñeca derecha

Buenas noticias para Joseba Ezkurdia. Aspe ha dado a conocer este miércoles los resultados de la resonancia magnética que se realizó el delantero el pasado ... lunes para conocer el alcance del pelotazo que había sufrido en la muñeca derecha en el partido frente a Peio Etxebarria. El de Arbizu solo sufre una «una contusión ósea en el escafoides, por lo que considero que estará en condiciones de jugar este fin de semana», destaca el parte emitido por el médico de la promotora, José María Urrutia.

Tiene un golpe que ha ido a menos a lo largo de los días como el propio pelotari confirmó en la elección de material celebrada el martes y jugará en condiciones la semifinal del Cuatro y Medio el sábado en el frontón Ogueta. «En el partido cogí miedo y según en qué postura me daba un pinchazo bastante grande. Todavía tengo molestias, pero espero que no sea nada grave», ha señalado Ezkurdia.

Más tranquilo

El navarro también se mostró optimista de cara a poder vestirse de blanco aunque tenga que colocarse algún vendaje para paliar en lo posible el dolor. No había tocado pelota desde que terminó el encuentro del viernes. El sábado estuvo en el masajista en Logroño y el lunes se realizó la prueba. Fue tras la elección de material cuando, acompañado de Gaskue, Eskuza y Peio Etxeberria, bajo la supervisión del técnico Jokin Etxaniz, peloteó por primera vez.

Tras conocer los resultados de la resonancia, el navarro afrontará mucho más tranquilo los tres días que el restan antes de disputar el choque que el puede plantar en otra final del acotado si consigue superar a Javier Zabala.