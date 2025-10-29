El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zabala y Ezkurdia, tras la elección de material celebrada el martes en el Ogueta. Rafa Gutiérrez

La resonancia confirma que Ezkurdia solo tiene un golpe en su muñeca derecha

El de Arbizu jugará la semifinal del Cuatro y Medio este sábado en el frontón Ogueta ante Zabala

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:11

Buenas noticias para Joseba Ezkurdia. Aspe ha dado a conocer este miércoles los resultados de la resonancia magnética que se realizó el delantero el pasado ... lunes para conocer el alcance del pelotazo que había sufrido en la muñeca derecha en el partido frente a Peio Etxebarria. El de Arbizu solo sufre una «una contusión ósea en el escafoides, por lo que considero que estará en condiciones de jugar este fin de semana», destaca el parte emitido por el médico de la promotora, José María Urrutia.

