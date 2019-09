«Hay que ser realista, y si tienes dudas mejor no salir» Aimar Olaizola se coloca para golpear de sotamano con la derecha. / félix morquecho Olaizola II renuncia al Cuatro y Medio para recuperarse por completo de su lesión, pero no descarta jugarlo en próximas ediciones JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 13 septiembre 2019, 08:31

Aimar Olaizola no jugará el Cuatro y Medio. El de Goizueta prefiere ser prudente. La recuperación del desgarro que sufrió en el tendón del cuádriceps de su pierna izquierda el pasado mes de febrero en plena disputa del Parejas ha evoluciona según los plazos previstos, pero todavía «noto algo en algunos movimientos y tengo un poco de miedo», por lo que ha decidido no disputar el primero de los campeonatos oficiales de la temporada. El navarro habló con los responsables de su empresa y con los médicos a principios de semana y tomó la decisión «con pena porque es la modalidad que más me ha gustado siempre y en la que más títulos tengo». Es el pelotari que más txapelas ha ganado con siete.

El delantero es consciente de que en caso de jugar iba a contar con muy poco tiempo para la preparación de la modalidad, que comenzará tras la disputa de la final del torneo de campeones en el frontón del Navarra Arena. «Juego en San Mateo y, según me han dicho desde la promotora, también tengo otros compromisos, por lo que iba a salir a la 'jaula' casi sin entrenar», apuntó. No era la situación más idónea. «Hay que ser realista, y si tienes dudas mejor no salir», recalcó.

El acotado es una modalidad que exige mucho al pelotari por la velocidad a la que se juega hoy en día. «Es donde más trabaja la zona en la que yo tuve la lesión. Y un torneo de este calibre requiere estar centrado por completo y con las ideas claras, no con miedo ni con posibles molestias», explicó.

Centrarse en el Parejas

Olaizola II reconoce que la edad -cumplirá 40 años a mediados de noviembre- no ha tenido nada que ver en la decisión. «Los años no cuentan, sino el nivel que puedas ofrecer en la cancha, y el que estoy dando en estos momentos es bueno. Cuando vea que no puedo jugar lo que me gustaría yo seré el primero en decirlo, pero por ahora no es el caso», apuntó. De hecho, no descarta volver a disputar los próximos campeonatos individuales.

Una vez que termine con los últimos encuentros de la época estiva, el de Goizueta centrará su preparación para el Parejas. Es una baja importante para el Cuatro y Medio para la empresa Baiko Pilota, que todavía no sabe si podrá contar con Urrutikoetxea para esta competición. El vizcaíno está en plena recuperación de la rotura de fibras que sufrió en el pectoral izquierdo en el torneo de la Aste Nagusia. «Espero que el de Zaratamo se recupere y llegue para el acotado porque es la principal baza de la empresa para este torneo», concluyó.