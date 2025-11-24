El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Gorka Mugartegi, junto al intendente de Eraman, Iñaki Osa Goikoetxea, en el frontón de Gernika. Eraman

El puntista Gorka Mugartegi Atain jugará con la empresa Eraman

Se incorporará a la plantillla de la operadora en febrero tras concluir la temporada de tres meses en el frontón de Dania

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

Gorka Mugartegi Atain (Markina, 2004) se incorporará próximamente al proyecto de la empresa Eraman. El vizcaíno es el pelotari más destacado del campo aficionado y empezará a disputar torneos de la Liga Jai Alai, el circuito profesional de la cesta-punta, cuando termine la temporada de tres meses que va a realizar en Dania (EEUU) a finales de febrero.

Es un zaguero de gran corpulencia (1'89 m, 89 kg) y con poder en el lanzamiento de la pelota. Lo demostró en la Liga de Naciones de Gernika del pasado mes de junio, donde firmó una muy buena actuación. El vizcaíno acaba de ganar la XXXVIII edición del torneo «Berritxu Saria» el pasado fin de semana, uno de los campeonato más importantes del campo aficionado.

Desde 2023, la empresa Eraman ha contado con Atain en torneos puntuales como los de Markina, Lekeitio y Bilbao, bien de titular o en las previas de clasificación. Tras dos años de seguimiento, la intendencia dirigida por Iñaki Osa Goikoetxea cree que el de Markina ha alcanzado la madurez necesaria para empezar a medirse contra los mejores pelotaris en los grandes torneos de la Liga.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  4. 4

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  5. 5 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  6. 6 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  7. 7 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  8. 8

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  9. 9 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  10. 10

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El puntista Gorka Mugartegi Atain jugará con la empresa Eraman

El puntista Gorka Mugartegi Atain jugará con la empresa Eraman