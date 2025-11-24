El puntista Gorka Mugartegi Atain jugará con la empresa Eraman Se incorporará a la plantillla de la operadora en febrero tras concluir la temporada de tres meses en el frontón de Dania

Juan Pablo Martín Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:54

Gorka Mugartegi Atain (Markina, 2004) se incorporará próximamente al proyecto de la empresa Eraman. El vizcaíno es el pelotari más destacado del campo aficionado y empezará a disputar torneos de la Liga Jai Alai, el circuito profesional de la cesta-punta, cuando termine la temporada de tres meses que va a realizar en Dania (EEUU) a finales de febrero.

Es un zaguero de gran corpulencia (1'89 m, 89 kg) y con poder en el lanzamiento de la pelota. Lo demostró en la Liga de Naciones de Gernika del pasado mes de junio, donde firmó una muy buena actuación. El vizcaíno acaba de ganar la XXXVIII edición del torneo «Berritxu Saria» el pasado fin de semana, uno de los campeonato más importantes del campo aficionado.

Desde 2023, la empresa Eraman ha contado con Atain en torneos puntuales como los de Markina, Lekeitio y Bilbao, bien de titular o en las previas de clasificación. Tras dos años de seguimiento, la intendencia dirigida por Iñaki Osa Goikoetxea cree que el de Markina ha alcanzado la madurez necesaria para empezar a medirse contra los mejores pelotaris en los grandes torneos de la Liga.

