En las tres ocasiones anteriores que han llegado a las semifinales del Parejas Iñaki Artola y Jon Mariezkurrena nunca habían tenido el panorama tan despejado como esta vez. Si ganan a Peña II y Albisu jugarán por primera vez la final. Incluso una derrota por 15 tantos y la victoria de Ezkurdia y Rezusta el domingo ante Laso e Iztueta les mete. «El premio es muy gordo y lo pelearemos con uñas y dientes», señalaron este martes en la elección de material de cara al encuentro del sábado en la capital navarra.

A pesar de perder el fin de semana pasado, sus sensaciones no son malas y llegan en buenas condiciones al choque decisivo. «He estado otras veces en semifinales, pero si no han sido las manos ha sido otra lesión o sino la falta de frescura. No he dado la talla prácticamente en ninguna y en esta estoy en buen momento, las manos me están respetando», destacó el zaguero de Berriozar. «Alcanzamos la última jornada bastante bien físicamente y motivados, por lo que más no se puede pedir», añadió su compañero.

Por lo tanto, solo tienen que mostrar el nivel ofrecido hasta el momento para que sus opciones sigan intactas. «Estos días tan importantes tienes tantas ganas de sacar el punto que a veces pierdes de vista lo que tienes que hacer. Hay que tomárselo como un partido más, estar concentrado y prepararlo lo más tranquilos posibles, pero es cierto que en el ambiente se nota», añadió Artola.

«La última bala»

Enfrente tendrán a Peña II y Albisu que necesitan dejarles en 14 y que Ezkurdia y Rezusta también se impongan en su compromiso. «Es la última bala. No nos han salido las cosas en semifinales, pero tenemos un último partido y todavía hay opciones», subrayó el delantero. El de Tolosa se agarra a la capacidad que han mostrado durante el campeonato para revertir las situaciones complicadas que han tenido, aunque admite que «el play-off ha tenido una carga física y mental bastante potente. En los dos partidos de esta ronda he notado que los rivales están un pelín más frescos».

«Justo cuando teníamos que disfrutar nos está costando porque no hemos sumado como pareja», añadió Albisu. Pero intentarán la hazaña. «Tenemos que conseguir que estén incómodos y poner el ritmo nosotros».