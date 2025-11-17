Una plata y un bronce para Euskadi en el Mundial de frontball

La selección vasca de pelota ha cerrado el Mundial de frontball en categoría absoluta y Sub'23, disputado en el distrito Iztapalapa de México, con ... una medalla de plata y otra de bronce. Bingen Beitia subió al segundo cajón del podio, mientras que Miren Larrarte se hizo con el tercero después de firmar un campeonato muy regular. Naroa Agirre consiguió un meritorio cuarto puesto.

El metal más preciado de los cosechados llegó frente a los anfitriones. El vizcaíno se midió contra Momito Medina, hijo del que fuera profesional de mano, después de firmar una brillante semifinal. El azteca era uno de los favoritos al título y lo rubricó. Beitia arrancó fuerte pero su rival consiguió imponer su ritmo y desactivó el juego del zeanuritarra (10-4 y 10-0).

Cuarta plaza

En la lucha por el bronce, Larrarte se enfrentó a la francesa Marie Goyenetche. Pudo recuperar las sensaciones que no tuvo en las semifinales y, a pesar de la exigencia del encuentro, supo cerrar los tantos con seguridad (10-4 y 10-6). Naroa Agirre por su parte se midió a Goiuri Zabaleta por el tercer puesto, pero la representante de España se mostró superior en todos los aspectos (10-2 y 10-1).

Con estos resultados, la delegación vasca ha logrado la cuarta plaza del campeonato por detrás de México, que ha sido la campeona, España y Francia, potencias con muchos años de experiencia en esta especialidad.