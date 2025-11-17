El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los miembros de la selección vasca de pelota desplazados a México, en el podio EEPF

Una plata y un bronce para Euskadi en el Mundial de frontball

Bingen Beitia se ha hecho con el segundo cajón del podio y Miren Larrarte con el tercero

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

La selección vasca de pelota ha cerrado el Mundial de frontball en categoría absoluta y Sub'23, disputado en el distrito Iztapalapa de México, con ... una medalla de plata y otra de bronce. Bingen Beitia subió al segundo cajón del podio, mientras que Miren Larrarte se hizo con el tercero después de firmar un campeonato muy regular. Naroa Agirre consiguió un meritorio cuarto puesto.

elcorreo Una plata y un bronce para Euskadi en el Mundial de frontball

