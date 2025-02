«Es el peor momento para jugar contra Peña II y Albisu»

Tras una semana de descanso por conseguir la plaza directa para semifinales –dos en el caso del delantero, que suspendió su último partido de cuartos ... por mal de manos–, Ezkurdia y Rezusta regresan al Parejas este domingo en Vitoria con una complicada papeleta. Lo hacen cargados de energía, pero se miden a Peña II y Albisu, probablemente la combinación más en forma en estos momentos a pesar de tener que sortear dos encuentros en el play-off la semana pasada. «Igual es el peor momento para jugar contra ellos. Han firmado una segunda vuelta de torneo terrible y están en racha», coincidieron los pelotaris de Aspe.

Para el delantero navarro, «Albisu está haciendo un campeonato muy bueno y Peña II ahora le está ayudando mucho y eligiendo muy bien las pelotas a las que entrar. Son una pareja muy sólida y seria», señaló este miércoles tras la elección de material en el Ogueta. Su compañero coincide. «Tienen la confianza que otorga ganar partidos importantes. Cuando los encuentros se han endurecido también los han sabido sacar adelante, como el pasado domingo en el Astelena, que supieron estar en la cancha y pelear cada tanto. Han sacado partidos importantes y de tensión. Están acostumbrados a eso». Y los tres encuentros que les restan para tratar de llegar a la final van a tener muchas similitudes con los enfrentamientos que han jugado durante el último mes y medio los guipuzcoanos.

Los que vestirán de colorado, además, son la única combinación que ha clasificado la promotora Aspe para la siguiente ronda de la competición. Hacía nueve años que no vivían una situación similar. A estas alturas del torneo cada pareja bastante tiene con mirar a lo suyo, por lo que ambos reconocieron que no les genera «una presión extra». «Ha habido igualdad hasta el último momento y nuestra empresa ha tenido posibilidades de meter otra, pero todos los años no son iguales y esta vez le ha tocado a Baiko», zanjó el zaguero de Bergara.

Desde su punto de vista, las cuatro combinaciones que están en semifinales van a contar con una tensión añadida, «pero cada una mira a lo suyo». «Tenemos una muy buena oportunidad de estar en una final. Aunque la empresa también querrá que vayamos para adelante, nosotros a lo nuestro. Partido a partido», añadió.

Ezkurdia fue más contundente. «¿Presión? Para nada. Los últimos años estábamos muy mal acostumbrados porque estaban saliendo todas las cosas muy bien. Esta vez no ha ocurrido lo mismo, pero tanto Rezusta como yo intentaremos hacerlo lo mejor posible como hasta ahora. Ser competitivos, serios y fuertes, y no darle vueltas a eso».

«Todo suma»

Terminaron la liguilla de cuartos como líderes después de que el de Arbizu recuperara su versión más reconocible tras varios torneos en los que no había estado a la altura. «Necesitaba un campeonato así», admitió. Jugar con Rezusta le ha devuelto la confianza. «Estoy disfrutando mucho y el objetivo es seguir igual».

Antes entrenaba y trabajaba bien pero las cosas no le salieron. Esta vez la ayuda de su compañero «ha sido importante porque está jugando a un nivel muy alto». Había firmado un buen verano «y me transmite mucha confianza». Cubre mucho frontón, se llevan bien fuera de la cancha y tenían «muchas ganas de jugar juntos un campeonato oficial. Los dos estamos desde hace muchos años en profesionales, nunca lo habíamos hecho y nos hacía mucha ilusión. Todo suma. Son pequeños detalles que luego tienen importancia, y nos está saliendo bien», manifestó.

Fueron los primeros en escoger la pelotas y se quedaron con tres de cuero apergaminado un poco más rápidas que las de sus rivales. «Podían haber puesto un pelín más de material, pero son buenas», destacó Ezkurdia. Peña II y Albisu también calificaron como correctos los cueros.