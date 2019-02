«La pelota es un deporte individual» Mariezkurrena y Artola, de rojo, y Ezkurdia y Galarza, de azul, en la elección de material del Labrit. / a. calleja Artola y Mariezkurrena coinciden con Ezkurdia y Ladis Galarza en que hay que olvidarse de las ayudas «porque a todos nos gusta ganar» JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 21 febrero 2019, 00:47

La elección de material en el Labrit para el duelo que disputarán el sábado Artola-Mariezkurrena II contra Ezkurdia-Ladis Galarza sirvió para defender la profesionalidad de los cuatro protagonistas. Los primeros necesitan obligatoriamente la victoria si quieren tener opciones de estar en semifinales. Un triunfo de los de Aspe daría el pase a sus compañeros Altuna III y Martija, pero los que se vestirán de blanco en la cancha navarra prefieren centrarse en lo suyo sin mirar más allá. «Creo que se habla demasiado de las ayudas y los pelotaris tampoco pensamos en eso. Cuando empieza el campeonato todos somos rivales y se convierte en un deporte individual», destacó el delantero de Baiko Pilota. Desde su punto de vista, Ezkurdia y Ladis Galarza querrán llevarse el triunfo «por su imagen». «A todos nos gusta ganar. Y cuando sales a un frontón, más viendo como estará éste, piensas en darlo todo. Ellos saldrán a ganar para terminar bien el campeonato y no pensarán mucho en el tema de las empresas».

Ezkurdia coincidió con su oponente hasta el punto de emplear las mismas palabras. «La pelota es un deporte individual en el que cada uno mira a lo suyo». Los navarros quieren terminar con «buenas sensaciones y buen juego» su participación en la competición. «Primero tenemos que hacer nuestro juego. Si luego conseguimos ganar y ayudamos a otros compañeros, mejor. Pero queremos acabar con una buena imagen como la que hemos dado las últimas jornadas».

Artola y Mariezkurrena II prefieren no saber nada de lo que vaya ocurriendo en el partido de Ataun, que se juega a la misma hora, y por el que pasan otra parte de sus opciones. La victoria de Irribarria y Zabaleta sobre Víctor y Albisu les beneficia en caso de que ellos ganen, «pero ambas parejas saldrán a ganar. Será un encuentro igualado en el que puede pasar cualquier cosa».

El de Alegia y el de Berriozar están «satisfechos» en general con el campeonato que han firmado, «por lo que perder no sería una desilusión», admitió Artola.

Con ganas

No quieren más presión. Al principio del torneo hubieran firmado estar donde están, «aunque hemos estado con mayores opciones que en estos momentos y da la sensación de que en los últimos partidos hemos dado un pasito para atrás». No sabe si el hecho de que sus rivales no se jueguen nada les puede beneficiar porque puede ocurrir que se tomen el choque algo más relajados, «o que jueguen más sueltos. Veo un partido bonito pero a la vez difícil. Ellos vienen de dos victorias y están con confianza, pero yo me encuentro más fresco que a mitad de campeonato y con ganas». Ambas parejas encontraron los que buscaban en el cestaño. Las pelotas de los de Baiko botan más y son más manejables, mientras que las de sus rivales tienen menos salida de frontis y resbalan más por el suelo.

Ayer por la tarde también eligieron material Urrutikoetxea-Aretxabaleta y Elezkano II-Rezusta para el duelo del viernes por la noche en el frontón de Oñati en el que no habrá nada en juego. Las dos combinaciones también terminaron satisfechas con lo que dispuso el seleccionador Martín Alustiza.