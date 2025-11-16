El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Peio Etxeberria golpea con su zurda, ante la mirada de Zabala.

Peio tenía la lección aprendida

Con la experiencia acumulada de dos finales perdidas, el navarro supo ser él mismo, justo lo contrario que Zabala

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:18

Una de esas sentencias deportivas que se encuentran hasta en la sopa, como si fueran una verdad revelada de la que es imposible renegar, es ... la que dice que las finales no se juegan, se ganan. Por supuesto, se trata de una melonada. Y es que las finales no sólo se ganan si se juegan –sin disputarla sería imposible, claro– sino si se juegan bien; es decir si el equipo o el deportista concreto, el pelotari en este caso, es capaz de jugar a un gran nivel superando la presión de una cita de tan alto voltaje. La final del Cuatro y Medio disputada ayer en el frontón Bizkaia fue un ejemplo de esto. Peio Etxeberria supo ser Peio Etxeberria mientras que Javier Zabala no supo ser Javier Zabala. Y el resultado fue un 22-11 en un partido sin emoción.

