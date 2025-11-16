Peio tenía la lección aprendida

Una de esas sentencias deportivas que se encuentran hasta en la sopa, como si fueran una verdad revelada de la que es imposible renegar, es ... la que dice que las finales no se juegan, se ganan. Por supuesto, se trata de una melonada. Y es que las finales no sólo se ganan si se juegan –sin disputarla sería imposible, claro– sino si se juegan bien; es decir si el equipo o el deportista concreto, el pelotari en este caso, es capaz de jugar a un gran nivel superando la presión de una cita de tan alto voltaje. La final del Cuatro y Medio disputada ayer en el frontón Bizkaia fue un ejemplo de esto. Peio Etxeberria supo ser Peio Etxeberria mientras que Javier Zabala no supo ser Javier Zabala. Y el resultado fue un 22-11 en un partido sin emoción.

Desde que el navarro se levantó de la silla tras pedir un rápido descanso cuando perdía 2-4, el partido fue suyo. Firmó una tacada de ocho tantos y, a partir de ahí, mantuvo rentas muy cómodas hasta rematar la faena. Su superioridad hizo inevitable que muchos en Miribilla recordásemos las dos finales anteriores en el acotado perdidas por el delantero de Zenotz. Hace dos años, fue un convidado de piedra ante un Altuna III que le apabulló sin despeinarse. Él mismo reconoció que pagó la novatada. El año pasado, sin embargo, la derrota le llegó tras una batalla épica con Laso. Aquello fue un cara y cruz que se decidió por detalles. Y fue también un duro aprendizaje que ayer le sirvió para colgarse la txapela gracias a un juego que acabó siendo una lección de saber estar y de cirugía fina apoyada en un bisturí afiladísimo, el de su mano izquierda.

Presión

De Javier Zabala se puede decir lo contrario. A partir del 2-4 a favor, se fue diluyendo a ojos vista. Debutaba en estas lides y la final le superó. Era una cita muy especial no sólo para él sino para toda la Rioja, que no tenía un finalista desde que hace diez años Ontoria ganó el Parejas. Los riojanos, de hecho, eran mayoría en las gradas. En los prolegómenos de la final, la pantalla gigante del frontón ofreció un resumen del Retegi II-Titín de 1997, que en lo que al Cuatro y Medio se refiere viene a ser el Federer-Nadal en Wimbledon 2008. Pues bien, todo este ambiente, más su propia presión de novato, acabaron teniendo un efecto muy nocivo en el pelotari de Nájera. A Zabala le pasó lo peor que le podía pasar: se desnaturalizó, no fue nunca él mismo, ese pelotari genial e imprevisible, capaz de lo mejor y lo peor, pero que en un día bueno, cuando los astros se le alinean a su gusto, puede ser devastador.

Ayer, en cambio, ofreció una versión acartonada. No llegó a soltarse en ningún momento y sus seguidores se fueron con esa pena. Y eso que en el arranque tuvieron motivos para el optimismo. Aunque a Peio le tocó el primer saque, Zabala logró hacer el tanto inicial tras una riña excepcional que se fue hasta los 28 pelotazos. Fue un duelo tan agónico para empezar las hostilidades que los dos pelotaris se tomaron por su cuenta un descansillo para recuperar el aire y beber un poco de agua. La final prometía muchísimo. Y continuó prometiéndolo hasta el 2-4 y ese primer descanso solicitado por Peio para parar el ritmo del rival, reflexionar y charlar con su botillero Andoni Gaskue.

De vuelta al juego, el de Zenotz firmó el 3-4 con un gancho excepcional y una volea perfecta. Su mano izquierda empezó a funcionar y a hacer mucho daño, ya fuera con los ganchos cortados al ancho o prolongando el pelotazo por la pared, uno de sus golpes preferidos. También con el saque empezó a machacar. De hecho, acabó sumando seis tantos con el tiro inicial, una cifra muy interesante. Todo en Peio era seguridad en su juego y un manejo muy inteligente de los tiempos. Después de cada tanto, no perdona sus pasitos lentos y sus ejercicios de respiración con los ojos muchas veces cerrados. Cualquier día incorporará unos segundos de yoga en la posición de loto antes de sacar. Sería revolucionario, muy heterodoxo, pero también lo es que los pelotaris salten a la cancha bajando por las gradas, iluminados por un haz de luz y una música atronadora, como boxeadores en Las Vegas. O que en los descansos la gente coree el 'Sweet Caroline' como en una verbena. Vamos, que todo es empezar.

Javier Zabala estuvo muy lejos de tener el control de su rival. Ni respirando, vaya. Su juego se fue haciendo inconsistente y su moral se resintió. Se fue al descanso del tanto 12 a 7 tantos de su rival y, cuando a la vuelta Etxeberria se puso 16-5 con una exhibición de ganchos como para enmarcar, ya supo que estaba perdido. Ni siquiera él se creía los cánticos de 'sí se puede' que le dedicaban sus seguidores. Sabía que no era su día. Y hoy, el día después, es muy probable que sepa también que lo de ayer fue una lección que le servirá para 2026.