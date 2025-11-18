Peio Etxeberria: Un vaquero con txapela

Juan Pablo Martín Martes, 18 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

«Ahora a seguir trabajando, que es la ley de mi vida». Peio Etxeberria lo aprendió desde chaval. Y no se le olvida incluso después de calarse su primera txapela del Cuatro y Medio en el frontón Bizkaia. El delantero de Aspe lo tiene marcado a fuego desde hace años. En la pelota y en la explotación ganadera con la que cuenta su familia en Zenotz. Son sus dos pasiones. Su padre se dedicaba a la cría de vacas de raza pirenaica para carne y el delantero de Aspe le ayudaba de pequeño. Falleció cuando el pelotari tenía 15 años, por lo que tuvo que compaginar sus estudios con sacar adelante medio centenar de reses que hoy en día mantiene. Y el sector primario no concede descansos.

Por eso cuando le preguntaron a quién dedicaba su primera txapela individual, Peio se acordó primero de quien no estaba. «A mi padre, con el que siempre vivíamos las finales en casa con una emoción terrible. No habría persona más feliz en el mundo al verme con esta txapela». Pero también de los que estuvieron cuando él faltó. Su abuelo, que ahora vive en casa con su madre y su hermana, y al que colocó la txapela y le dio el trofeo nada más llegar a la cena de celebración en la sidrería Kaleangora de Pamplona, fue uno de ellos. Y también a toda esa gente que estuvo cerca en los momentos duros, «cuando no eres nada y se acuerdan de ti todos los días, te llevan a entrenar...». Muchos de ellos le acompañaron por la noche en la cena por el título cosechado en el frontón Bizkaia. Ese fue el momento «más especial» para el delantero navarro. Estar rodeado de los suyos, «de los que también estuvieron en las derrotas».

No pudo hacerlo en su pequeña localidad natal, de apenas medio centenar de habitantes, rodeada de pastos y situada en el Valle de Ulzama. Allí se crió Etxeberria y fue donde aprendió a manejar las vacas y los secretos que conlleva una explotación de estas características. Se levantaba a las cinco de la mañana para atenderla, para después pegarse una ducha y asistir a clase. Estudió un grado de Soldadura en el Colegio Salesianos.

«Una vocación»

Allí se acostumbró a atender partos, la ganancia del año, a seleccionar los terneros y a todo lo que conlleva algo que para el delantero es «una vocación». Cuando tuvo que tirar del carro aprendió rápido y descubrió que la constancia es una virtud imprescindible, a lo que añadió la madurez adquirida desde muy joven «en un mundo de adultos».

Ampliar El delantero de Zenotz, junto a una d elas vacas de su explotación. P. Etxeberria

Parte de ese aprendizaje también lo aplicó en la pelota. Y nueve años, once meses y 20 días después de debutar se caló la primera txapela individual que le permite situarse entre los grandes. El año pasado ya había conseguido la del Parejas junto a Zabaleta a la que no resta mérito alguno, «pero lograrla solo tiene un peso diferente y eso da más gusto».

Le ha costado llegar a la cima. «Irujo, Olaizola II, Irribarria y Altuna III han sido los elegidos. Todos los demás nos vamos haciendo a base de trabajo». De pulir los defectos de su poderosa zurda, de mejorar su derecha para evitar que la pelota se le escape a la contracancha cuando le atacan y de reforzar su físico de forma concienzuda. En eso invierte mucho de su tiempo el navarro, casado y con un hijo de corta edad.

Pero también ha tenido en cuenta otros aspectos como la concentración que trabaja desde hace diez años con especialistas porque le parece «muy importante». Su ritual entre un tanto y otro hasta que vuelve a sacar ya es conocido en el mundo de la pelota y, aunque algunos le han puesto el sambenito de que invierte mucho tiempo, es algo que no le preocupa.

Le ha costado llegar porque en una final «se juntan muchas emociones y a mí hasta ahora me había venido grande». Ayer estaba «en paz». Y esa fue una de las claves por las que, en esta ocasión, pudo ofrecer su mejor versión y conseguir estrenar su palmarés en la distancia. «Cuando sales al frontón con la cabeza limpia te salen las cosas. Todo fluye». Estaba un poco cansado de escuchar que a la tercera iba a ser la vencida, y lograrla le permitió «quitarse la etiqueta» de perdedor de finales. «Esta ya no se escapa».

«Muy bonito»

Todo lo que rodeó al partido esta vez fue «muy bonito». A pesar de que en la cancha no mostró ni un gesto de alegría hasta que alcanzó el cartón 22 porque «va por dentro y las celebraciones efusivas me sacan de los partidos», vivió algo «increíble». No fue hasta que se colocó a falta de un tanto para el final cuando tuvo la sensación de que el título esta vez era suyo. Después de mucho trabajar ahora es consciente de que «cuando he creído en mí es cuando lo he conseguido».

A sus 27 año, se ha dado cuenta de que él ha sido su principal rival durante mucho tiempo, «y he visto que si confío, la capacidad la tengo». Y a pesar de estar en lo más alto del panorama de la pelota profesional, Peio Etxeberria tiene claro que «ahora no soy alguien especial. Soy un chaval normal en el día a día». Un pelotari que ha sabido poner la actitud y los medios necesarios para conseguirlo.