Peio Etxeberria, nuevo campeón del Cuatro y Medio

Peio Etxeberria es el nuevo campeón del Cuatro y Medio. A la tercera ha sido la vencida para el navarro, que se ha impuesto con ... autoridad a Javier Zabala en el frontón Bizkaia. El de Zenotz estrena su palmarés tras firmar un campeonato de menos a más en el que por fin ha conseguido ponerle la guinda. En el primero ante Altuna III no se enteró. En el segundo contra Laso pudo competir pero se le escapó. Este domingo ha realizado una demostración de concentración y poderío para llevarse la txapela.

El riojano ha aguantado en los primeros compases de la contienda en la que incluso se ha adelantado 2-4 en el luminoso, pero la reacción del ganador ha sido contundente. Con un juego muy sólido ha logrado una tacada de ocho tantos que le han permitido controlar la situación. Zabala ha acusado el golpe porque veía que le faltaban argumentos para poder contrarrestar el aluvión de juego que estaba desplegando su oponente.

A partir de ahí, Peio Etxeberria prácticamente no ha mostrado puntos débiles. Ha seguido sacando mucho rendimiento a su izquierda, su gancho ha hecho mucho daño y con el saque ha firmado seis tantos que han abierto más dudas en su oponente.