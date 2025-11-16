El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Peio Etxeberria, nuevo campeón del Cuatro y Medio

Cumple los pronósticos y se impone (22-11) a Zabala en el frontón Bizkaia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:21

Peio Etxeberria es el nuevo campeón del Cuatro y Medio. A la tercera ha sido la vencida para el navarro, que se ha impuesto con ... autoridad a Javier Zabala en el frontón Bizkaia. El de Zenotz estrena su palmarés tras firmar un campeonato de menos a más en el que por fin ha conseguido ponerle la guinda. En el primero ante Altuna III no se enteró. En el segundo contra Laso pudo competir pero se le escapó. Este domingo ha realizado una demostración de concentración y poderío para llevarse la txapela.

