Peio Etxeberria mantiene la inercia Peio Etxeberria jugará por primera vez los cuartos del Manomanista tras ganar a Rezusta. / luis michelena Se planta por primera vez en los cuartos del Manomanista tras vencer a un Rezusta incómodo y sin recursos en Zumaia JUAN PABLO MARTÍN Lunes, 29 abril 2019, 22:51

Cuidado con Peio Etxeberria. El delantero navarro mantiene la inercia y ayer en el frontón Aitzuri de Zumaia se plantó por primera vez en los cuartos de final del Manomanista. El de Zenotz sigue subiendo peldaños de forma acelerada y su moral crece al mismo ritmo, por lo que Elezkano II no tendrá un partido nada sencillo el próximo lunes en el Beotibar de Tolosa. Rezusta fue su tercera 'víctima' en la localidad guipuzcoana y la competición se queda sin zagueros. El de Bergara tuvo poco tiempo para preparar la modalidad tras vencer el Parejas y no encontró su sitio en la cancha. Estuvo demasiado incómodo y sin recursos ante la propuesta de un rival que puso el ritmo al partido con su juego de aire, rentabilizó a la perfección el saque y supo mover al guardaespaldas.

Peio Etxeberria realizó un partido práctico vistas las facilidades que le concedió su oponente. Desde los primeros compases de la contienda consiguió abrir un bonito hueco en el luminoso y en ningún momento vio peligrar su hegemonía. Al de Bergara le costó asentarse un mundo. La pelota no le entró bien en la hora de ejecutar el sotamano y por ahí comenzaron sus problemas. Y eso que en los dos primeros tantos estuvo bien, imprimió altura a la pelota y tuvo a su rival retrasado. En el segundo, su intento de dos paredes se le fue a la chapa y comenzaron sus problemas. El navarro cruzó bien la jugada inicial y obligó a Rezusta a entrar de aire en el peloteo, pero el guipuzcoano no consiguió plantar batalla. En apenas 48 pelotazos abrió un boquete de siete tantos (1-8).

A dos tantos

El zaguero consiguió asentarse poco a poco, y una pequeña racha de errores de Peio Etxeberria le permitió aliviar la situación hasta colocarse a dos tantos (7-9). Parecía que podía resurgir, pero se quedó en el intento. El navarro le obligó, le buscó el ancho y la derecha, y volvió a encadenar otra tanda que le reforzó en sus ideas y puso a Rezusta contra las cuerdas (7-14).

El de Zenotz lo tenía en su mano y no lo dejó escapar. Supo defenderse a la perfección de aire a pesar de estar alejado del frontis, y a la mínima oportunidad que tuvo buscó los puntos débiles de su rival. Rezusta pecó de falta de colocación en algunos tantos, y regaló pelotas que no acostumbra con la zurda. No consiguió cruzar la bola a pared, y vio como su rival se le escapaba definitivamente en el luminoso. Tras conseguir tres tantos de saque consecutivos, Peio Etxeberria se colocó a falta de uno para la conclusión del choque, y a la primera ocasión que tuvo pudo levantar los brazos porque la dejada de Rezusta terminó bajo la chapa.

Ibai Zabala renueva un año

El vizcaíno Ibai Zabala seguirá un año más en el cuadro de Baiko Pilota. La empresa y el pelotari han alcanzado un acuerdo para prorrogar su vinculación, y el zaguero cumplirá su duodécima temporada con la promotora bilbaína. A sus 31 años, es el guardaespaldas más veterano de la empresa, pero todavía se encuentra a un buen nivel.

El de Berriz ha realizado toda su carrera como profesional en la misma promotora. Debutó el 23 de mayo de 2008 en Elorrio, y en su palmarés figuran el título de campeón de Parejas de segunda categoría en 2010, y el subcampeonato de la misma competición en la anterior edición. También jugó el Parejas de primera junto a Olaizola II en 2013.