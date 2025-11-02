El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Peio Etxeberria celebra una victoria. Félix Morquecho

Peio Etxeberria jugará su tercera final consecutiva del Cuatro y Medio

Rentabiliza su potencia para apagar a un Altuna III espeso en el frontón Atano III de San Sebastián

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:52

Peio Etxeberria jugará su tercera final consecutiva en el Cuatro y Medio. Se lo ha ganado a pulso este domingo en el frontón Atano III ... de San Sebastián donde ha descosido a Altuna III con su potencia y la velocidad que ha imprimido a la pelota. El de Amezketa no ha sido el de otras ocasiones. A pesar de que el dinero salía a su favor, ha estado apagado y tan solo ha podido aguantar la agresiva propuesta de su rival en los primeros tantos.

