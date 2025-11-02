Peio Etxeberria jugará su tercera final consecutiva del Cuatro y Medio

Peio Etxeberria jugará su tercera final consecutiva en el Cuatro y Medio. Se lo ha ganado a pulso este domingo en el frontón Atano III ... de San Sebastián donde ha descosido a Altuna III con su potencia y la velocidad que ha imprimido a la pelota. El de Amezketa no ha sido el de otras ocasiones. A pesar de que el dinero salía a su favor, ha estado apagado y tan solo ha podido aguantar la agresiva propuesta de su rival en los primeros tantos.

El choque cumbre de la 'jaula' tendrá un nuevo ganador el próximo día 16 en el frontón Bizkaia. El de Zenotz y Zabala se jugarán la primera de las txapelas de la temporada en un duelo que será una incógnita. Los dos pelotaris que partían como favoritos en esta fase de la competición -Altuna III y Ezkurdia- han quedado fuera.

Altuna III Tantos hechos: 7. Tantos perdidos: 6. Tantos de saque: 0 9 - 22 Peio Etxeberria Tantos hechos: 14. tantos perdidos: 2. Tantos de saque: 2 Tanteador: 1-0, 1-1, 3-1, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 5-13, 6-13, 6-17, 8-17, 8-18, 9-18, 9-22.

El que ha vestido de azul ha ofrecido un nivel de juego muy alto que no ha tenido capacidad de respuesta por parte del guipuzcoano. Llegaba sin poder entrenar lo que le gustaría por la tendinopatía muscular que ha sufrido y sus piernas lo han acusado. Le pesaban demasiado y no tenían el brillo de otras ocasiones. Como consecuencia de ello ha tenido que remar a contracorriente desde el empate a tres y le ha resultado imposible contener el hambre de su oponente.

Peio Etxeberria lo ha hecho casi todo bien. Tan solo la pasa con la que ha abierto al partido después de que le hubiera correspondido el primer saque y una pelota con la zurda que se le ha ido abajo tras golpear forzado después de un tanto muy duro, han sido sus dos únicos borrones. No ha concedido más, y así es muy complicado superarle. Ha saltado a la cancha con las ideas muy claras. Meter cargas de profundidad con ambas manos que hicieran que Altuna III estuviera constantemente retrasado para tener el centro de la cancha y acabar el tanto con paciencia.

Lo ha hecho a la perfección. Desde el resto. El de Amezketa tan solo ha logrado aprovechar su saque, otra de sus principales armas, en un par de ocasiones. Ha sido tras el 5-6 cuando el navarro ha plasmado sobre la cancha todo su poder. Para entonces ya se habían superado el centenar de pelotazos y Altuna III no se le veía con la inspiración de otras ocasiones. Ha buscado la derecha de su rival para salir de los aprietos, pero se le ha marchado un gancho que ha sido el principio del fin.

Tacada contundente

La tacada del de Zenotz ha sido contundente. Como su juego. Siete tantos consecutivos que han dejado en evidencia que el de Amezketa no tenía armas para sacarle de su sitio y que Peio Etxeberria estaba muy inspirado en el remate. El colorado ha dispuesto de una oportunidad de cambiar las cosas tras un buen gancho, pero no ha sido capaz de rentabilizar su primer golpeo y su rival se ha colocado a uno para el segundo descanso obligatorio (6-17). Altuna III lo ha retrasado unos minutos porque ha arriesgado, no le quedaba otra, y la calidad que atesora se lo ha permitido en un gran dejada a la punta y un dos paredes de derecha.

Pero han sido un espejismo. El ganador se ha rehecho rápido porque ha seguido soltándole a la pelota a la perfección y ha buscado los pies del guipuzcoano. A partir de entonces solo ha habido que esperar a que Peio Etxeberria pusiera el broche al partido. Altuna III estaba cabizbajo y la mirada de su oponente brillaba en exceso, por lo que ha tardado poco en hacerlo.