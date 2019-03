Paseo en toda regla en el Beotibar

«Cuando no hay competición, el público no responde»

«Dicen que la pelota goza de una salud extraordinaria, pero no es así. Cuando no hay competición, el público no responde. No hace falta más que ver las gradas del Beotibar. Si hubiese coincidido con un partido de campeonato estarían llenas». La reflexión corresponde a un pelotazale asiduo a los frontones cada fin de semana. Pero no es la única en este sentido. Un veterano corredor de apuestas nos comentaba que «la gente no es la misma de antes, no viven tantos los carnavales. Antaño se bebía más, era distinto. Y no hablo solo de la apuesta, cuyo descenso ha sido muy significativo en los últimos años. Si no hay algo en juego, el público se lo piensa a la hora de ir al frontón».