El partido que ninguno quería jugar

La semana anterior al Torneo de San Mateo Joseba Ezkurdia y Aitor Elordi entrenaron juntos para el Cuatro y Medio en el frontón de Zalla. ... Fue una de las pocas oportunidades que tuvieron para preparar la distancia porque la feria riojana les tuvo atareados. Ambos llegaron a la final. El navarro la perdió como zaguero junto a Altuna III, mientras que el vizcaíno se hizo con el título de Serie B y fue nombrado mejor jugador.

El pasado lunes, en la presentación de la 'jaula', el destino les tenía reservada una sorpresa. El sorteo de octavos les emparejó. Juegan este viernes por la noche (21.15 horas) en el frontón Mimetiz de Zalla. Para los aficionados es uno de los encuentros más atractivos de esta fase de la competición, pero los pelotaris son conscientes de la dificultad que entraña y no dudaron en reconocer que era el partido que ninguno quería.

«El de Arbizu es un gran especialista. El pelotari más duro que me podía tocar en esta fase», admitió el de Mallabia. «El vizcaíno es el rival que no quería», añadió el navarro. Se conocen a la perfección y saben de lo que hablan. Y también son conscientes de que caer a las primeras de cambio puede tener alguna consecuencia de cara al Parejas como el resto de delanteros en la nómina de Aspe tengan más protagonismo del esperado. Más en el caso del vizcaíno que cuenta con algo menos de currículo que su oponente.

Quedar fuera del acotado en este momento de la competición supone estar cerca de un mes fuera de los focos, algo que a ninguno de los dos les convendría. Y a eso hay que añadir la incertidumbre que genera el primer encuentro de la modalidad en los protagonistas después de estar los últimos meses centrados en jugar a parejas.

Por eso el choque adquiere una mayor importancia para ambos protagonistas. Elordi prefiere mirarlo desde el punto de vista positivo «porque a pesar de ser un rival muy duro para arrancar el campeonato, puede ser el mejor modo de hacerlo en caso de victoria», destaca. Superar a Ezkurdia sería un espaldarazo importante de cara al resto del campeonato. El de Mallabia está satisfecho con el juego que ha desplegado en verano. «Estoy a gusto. He conseguido buenos resultados. A ver si soy capaz de darles continuidad», apuntó.

Su hoja de ruta hasta la hora del choque ha sido bastante similar a la de su rival. Vista la intensa actividad que tuvo la semana pasada con cuatro encuentros –también jugó uno del Serie A de San Mateo en sustitución de Zabala– ha optado por recuperar su cuerpo. «Tengo intención de meter un entrenamiento dentro de la distancia», admitió.

El saque

No le genera muchos dolores de cabeza la nueva norma de retrasar el saque medio cuadro que ha impuesto la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M), «porque por mi forma de ejecutar el primer golpeo puedo seguir haciendo daño». Considera que la cancha de la localidad vizcaína es buena para un duelo de estas características, «por lo que no habrá excusas».

A Ezkurdia tampoco le genera dudas la nueva distancia «porque en los tres entrenamientos que he realizado no he notado mucha diferencia». Considera que no ha tenido el tiempo suficiente para preparar la cita como le gustaría y que el hecho de jugar como zaguero en Logroño ha trastocado un poco sus planes. Respecto al vizcaíno cree que «está jugando mucho. Está muy bien, por lo que habrá que pelear. Con ilusión», subrayó.