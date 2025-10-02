El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ezkurdia contra Elordi, en un partido en el frontón del Deportivo de Bilbao. Luis Ángel Gómez

El partido que ninguno quería jugar

Ezkurdia y Elordi ansiaban evitarse en octavos y sin embargo se miden este viernes por la noche en Zalla para seguir vivos en el acotado

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:57

La semana anterior al Torneo de San Mateo Joseba Ezkurdia y Aitor Elordi entrenaron juntos para el Cuatro y Medio en el frontón de Zalla. ... Fue una de las pocas oportunidades que tuvieron para preparar la distancia porque la feria riojana les tuvo atareados. Ambos llegaron a la final. El navarro la perdió como zaguero junto a Altuna III, mientras que el vizcaíno se hizo con el título de Serie B y fue nombrado mejor jugador.

