Olaizola II alumbra el frontón de Bermeo Olaizola II se coloca para soltar la derecha ante la mirada de su zaguero./ / Pedro Urresti Bien secundado por Aretxabaleta, puso la nota de calidad frente a Irribarria y Larunbe en un encuentro tristón JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 9 septiembre 2018, 00:26

Olaizola II tiró ayer de repertorio para añadir una victoria más a su extenso palmarés. Es igual que fuera en un partido de fiestas. Para el de Goizueta casi todos tienen la misma importancia porque el espectador de la grada paga una entrada para ver un espectáculo. Y el navarro se encargó de darlo en el frontón Artza de Bermeo. Puso la nota de calidad a un partido tristón y fue el que alumbró y, en ocasiones, asombró a los aficionados con sus remates. Como consecuencia de ello su victoria, bien asistido por Aretxabaleta, fue clara.

El partido tenía el morbo de ver a Irribarria emparejado a Larunbe, una combinación prácticamente inédita que podía ofrecer un buen rendimiento vista la pegada que atesoran ambos. Pero la cátedra se decantó de inicio de parte de los colorados y acertó de pleno. Olaizola II comenzó inspirado y no bajó el ritmo hasta el final. Su gancho estuvo bien engrasado y enseguida tomó la distancia a la cancha bermeotarra para desesperación de sus rivales. Pero no fue el único golpe que empleó para romper el choque desde los instantes iniciales. Porque aprovechó bien las facilidades dadas por sus rivales y que tenía buenas piernas para colocar la pelota de forma delicada en el 'txoko' cuando hizo falta o para cortarla sobre la chapa. No perdió una sola en todo el encuentro.

22 Olaizola II-Aretxabaleta 11 Aretxabaleta- Larunbe Parciales : 2-0, 2-1, 8-1, 8-4, 11-4, 11-5, 13-5, 13-6, 14-6, 14-9,18-9, 18-10, 19-10,19-11, 22-11 Pelotazos 293 Tiempo total 38'35 INCIDENCIAS 300 espectadores en el frontón Artza. APUESTAS 100 a 60 colorado.

El zaguero de Markina estuvo sólido en su parcela. Dominó por momentos, y en la primera parte de la contienda tampoco cedió un tanto. En la segunda dejó de llevar tres, pero para entonces el partido ya estaba roto. Hizo un par de buenos tantos al cruzar bien a pared. La humedad acumulada en alguna zona de la cancha hizo que los zagueros no estuvieran cómodos y se quejaran de problemas en los apoyos.

Irribarria arrancó respondón y puso a los colorados en algún aprieto con sus golpes de aire, pero comenzó a diluirse y a partir del 8-4 tuvo bastante poco protagonismo a la hora de la finalización. Terminó siete tantos y cometió una pasa.

Mantuvo su efectividad

Larunbe tampoco tuvo su mejor tarde. Le costó gozar la pelota con ambas manos y no pudo evitar que Olaizola II aprovechara la situación. Sumó un tanto brillante de gancho después de que ambas parejas se enzarzaran en los cuadros alegres, pero falló cinco pelotas.

El partido comenzó con intensidad y una bonita pugna en los cuadros alegres que en la mayoría de ocasiones cayó del lado colorado. Mejor asentado sobre la cancha, Olaizola II sabía que tenía que aprovechar sus oportunidades para que la situación no se les complicara y se puso a ello. Irribarria se empeñó en impedírselo y se sacó un par de dejadas y una volea al 'txoko' con las que pareció entonarse, pero fue algo efímero.

El navarro mantuvo su índice de efectividad y los colorados llegaron al ecuador con ocho tantos de ventaja (11-4). La segunda mitad del encuentro mantuvo la misma tónica. El cansancio provocó que se cometieran algunos errores más, pero los colorados emitieron mejores sensaciones y se llevaron el choque en poco más de media hora.

En el frontón de la localidad navarra de Viana, Víctor e Imaz superaron (22-16) a Artola y Mariezkurrena. Para hoy se han programado partidos en Murueta (19.00) -Retegi BI-Irusta contra Arretxe II e Ibai Zabala- y el municipio riojano de Villamediana de Iregua (17.00) -Altuna III-Ruiz ante Ezkurdia y Martija-.