Representantes de la selección vasca de pelota, con Nagore Martín en el centro. FIPV

Nagore Martín logra el bronce para Euskadi en la Liga de Naciones en frontón de 30 metros de México

Es la primera medalla en paleta goma femenina dentro de un campeonato organizado por la Federación Internacional

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Euskadi cerró este domingo la Liga de Naciones en frontón de 30 metros, celebrada en el Club Campestre de la ciudad mexicana de Aguascalientes, con ... la medalla de bronce en paleta goma femenina conseguida por Nagore Martín, y la séptima plaza de Unai Sagarzazu, en la misma modalidad en chicos, que les asegura su clasificación para el Mundial absoluto de Argentina 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

