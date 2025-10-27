Nagore Martín logra el bronce para Euskadi en la Liga de Naciones en frontón de 30 metros de México

Euskadi cerró este domingo la Liga de Naciones en frontón de 30 metros, celebrada en el Club Campestre de la ciudad mexicana de Aguascalientes, con ... la medalla de bronce en paleta goma femenina conseguida por Nagore Martín, y la séptima plaza de Unai Sagarzazu, en la misma modalidad en chicos, que les asegura su clasificación para el Mundial absoluto de Argentina 2026.

El único metal del combinado vasco llegó de la mano de la pelotari con más calidad y experiencia en esta especialidad tras vencer a las representantes de Chile, Valde y la suplente Magda, en la lucha por el tercer cajón del podio. La alavesa firmó un duelo muy sólido en el que demostró desde el inicio su autoridad. Se colocó con un 7-0 en el arranque del primer set contra Valde, lo que afianzó su confianza. Con el 3-11 la seleccionadora chilena dio entrada a Magda en busca de una reacción que Martín no permitió. Mantuvo el control total de la situación y cerró el set con claridad (5-15).

En el segundo, el partido fue mucho más igualado. Magda mejoró sus prestaciones se agarró al partido y consiguió mantener la incertidumbre porque las diferencias en el marcador fueron mínimas (9-9). Sin embargo, la alavesa dio un paso al frente en el momento preciso. Más agresiva y efectiva, abrió un hueco de tres 12-9 y su carácter competitivo le permitió amarrar el metal con un último tanto espectacular (12-15).

Masculina

En categoría masculina, Unai Sagarzazu sumó la séptima plaza tras superar al costarricense López en dos set. El pelotari de Irún llegó al choque algo justo desde el punto de vista físico tras un duro partido pocas horas antes en la lucha por el quinto al octavo puesto. Pese a sus problemas musculares, arriesgó más que de costumbre y acertó en sus decisiones. Se colocó con un 10-3 de inicio y, aunque su rival mejoró en defensa y aprovechó algunos errores del guipuzcoano para acercarse en el luminoso, consiguió la primera victoria parcial (15-8).

Las molestias de Sagarzazu fueron a más y el seleccionador, Edu Lobato, puso a calentar al suplente Asier Bustinza en el descanso por precaución. El de Irún decidió seguir y, aunque comenzó por detrás en el segundo juego (0-4) tiro de casta para darle la vuelta a la situación (6-6). A partir de entonces jugó al límite y las cosas la salieron para llevarse el partido (15-9).

La Liga de Naciones en frontón de 30 metros fue para México, que demostró ser una potencia tanto en frontenis como en paleta goma, con dos oros y dos platas. La segunda plaza fue para España con los mismos resultados pero un juego menos. Euskadi quedó empatada en cuarta posición con Cuba. El certamen reunió a 17 miembros de la Federación Internacional y más de 180 deportistas.