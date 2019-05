Semifinal del Manomanista Mikel Urrutikoetxea: «El trabajo está hecho, ahora solo hace falta que salga bien el sábado» Mikel Urrutikoetxea prueba una pelota. / fernando gómez El pelotari vizcaíno está con «ganas e ilusión» de alcanzar su tercera final del Manomanista, pero es consciente de que Ezkurdia «tiene muchas cualidades» JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 16 mayo 2019, 11:16

A pesar de que Mikel Urrutikoetxea es el único pelotari de Baiko Pilota en las semifinales del Manomanista, no siente una mayor presión. Llega al partido del sábado en el Bizkaia frente a Ezkurdia con la moral alta tras su contundente triunfo frente a Bengoetxea VI y con buenas sensaciones para medirse «a un rival totalmente diferente».

– ¿Cómo se encuentra?

– Físicamente bien, con ganas e ilusión. Soy consciente de que tengo un partido muy complicado, pero bonito a la vez. Lo he preparado bien. El trabajo está hecho. Todo ha ido perfecto, ahora solo falta que salga el día del encuentro, que no suele ser fácil.

– Visto como estaba hace un año aquejado de un virus, ¿valora más donde está?

– El año pasado estaba en una cueva oscura en la que no ves ni la salida. Perdí todo el verano, no sabía cuándo me iba a recuperar y pasé momentos malos. Conseguimos salir del bache y otra vez estamos disfrutando.

– ¿Las dudas del primer encuentro del mano a mano también son pasado?

– En el primer partido todos las tenemos porque vestido de blanco las cosas cambian. Siempre hay tensión, pero las cosas salieron bien. Ahora estoy centrado en Ezkurdia que es un rival totalmente diferente.

– Salió reforzado de aquel partido.

– Siempre es importante ganar a un pelotari como Bengoetxea VI, campeón en las tres modalidades, porque da moral un triunfo así.

– A Ezkurdia le ha ganado las dos veces que se han enfrentado. ¿Vale para algo?

– Para nada. En su día sirvió para pasar de ronda, pero no se pueden tomar de referencias encuentros de temporadas anteriores. El momento de juego, el encuentro... Todo es distinto.

– En los anteriores enfrentamientos al navarro se le achacó que estaba más inestable desde el punto de vista mental, algo que ha corregido. ¿Le ve más fuerte que nunca?

– Los años anteriores también hizo bien las cosas pero no es fácil llegar a una final. Siempre le he visto muy bien. Es un pelotari con muchas cualidades.

– Si se mira al momento que atraviesan ambos, ¿será un partido duro?

– Tendré que hacer las cosas muy bien. Ojalá sea un partido duro y que la gente disfrute, porque será señal de que ha sido reñido y emocionante.

– ¿Tiene más presión por el hecho de ser el único representante de Baiko Pilota?

– Para nada. En cada torneo intento hacerlo lo mejor posible, y si consigo buenos resultados es bueno para mi y para la empresa.

– ¿Qué supondría llegar a la final del Manomanista?

– Sería algo muy bonito porque nunca es sencillo alcanzarla, y sobre todo la del mano a mano. Pero sólo pienso en el choque del sábado y si tengo la suerte de pasar de ronda entonces nos centraremos en ella.