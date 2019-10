Mikel Urrutikoetxea renuncia al Cuatro y Medio Urrutikoetxea, en un partido. / E.C. La rotura de fibras que sufrió en el pectoral izquierdo toavía no está cerrada JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 3 octubre 2019, 17:32

Mikel Urrutikoetxea no jugará el Torneo del Cuatro y Medio. La rotura de fibras que sufrió en el pectoral izquierdo el pasado 20 de agosto todavía no está curada y el delantero de Zaratamo se ha visto obligado a renunciar. Acudió a la presentación de la competición y se mostró ilusionado en poder disputarla porque todavía quedaba tiempo para su recuperación, pero no ha sido posible.

La del vizcaíno es la segunda baja para el empresa Baiko Pilota tras la renuncia de Aimar Olaizola, que todavía no se veía con la confianza suficiente para entrar en una distancia tan agresiva a pesar de que cada vez estaba mejor. Con la ausencia del vizcaíno, la promotora bilbaína pierde otra gran baza para aspirar a la txapela. Era cabeza de serie de la competición y estaba previsto que jugara el día 14 en el frontón Beotibar de Tolosa frente a Jokin Altuna el primero de los tres partidos de la liguilla. Según recoge el reglamento, su sustituto será el pelotari que más tantos consiga entre los derrotados de octavos de final.