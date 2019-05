Mikel Urrutikoetxea: «No me he querido obsesionar al preparar el torneo» Mikel Urrutikoetxea, ayer en el frontón Bizkaia. / fernando gómez El pelotari llega con buenas sensaciones para medirse el domingo en el Bizkaia a Bengoetxea VI, un rival contra el que ha caído en los tres duelos que han jugado del Manomanista JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 2 mayo 2019, 23:11

Mikel Urrutikoetxea está tranquilo. Las sensaciones que tiene de cara al domingo en su primer partido del Manomanista contra Bengoetxea VI son buenas. Se mide por cuarta vez contra el navarro dentro de esta distancia en la que no le ha ganado todavía. «Es uno de los rivales que más me complica las cosas», reconoce.

- Otra vez contra el de Leitza.

- Ya van unas cuantas y nos conocemos muy bien. Tanto en el mano a mano como en el Cuatro y Medio hemos jugados muchas veces y eso es buena señal. Contento de repetir y a ver lo que pasa.

- Se ha enfrentado a él en tres ocasiones dentro del Manomanista en los últimos años impares y no le ha ganado ninguna.

- Es uno de los rivales que más me complica las cosas porque no te deja estar cómodo en la cancha.

- Será su primer duelo en el Bizkaia dentro de esta distancia. ¿Cambia algo las cosas?

- El frontón y la temporada son diferentes, al igual que el momento de juego de cada uno. Todo cambia. Cada partido es un mundo. Es un pelotari que imprime mucho ritmo al juego por lo que estoy advertido.

- Arrancará a tope.

- Lo hace en todos los partidos individuales para tratar de tomar las riendas, por lo que intentaré que no sea así y hacerlo yo.

- ¿Cómo está?

- Bastante bien. Desde que recuperé la mano he jugado cinco partidos y me he visto bien. En los entrenamientos del mano a mano ha habido de todo, pero lo importante es llegar con confianza.

- Ha tenido de asesor a Olaizola II en algunas sesiones.

- Tenía que hacer manos y hemos coincidido en los entrenamientos. Siempre he tenido una muy buena relación con él, incluso antes de debutar.

- ¿Es buen consejero?

- De un pelotari así se pueden aprender muchas cosas. Ha sido campeón muchas veces, sabe lo que es jugar este tipo de campeonatos y que te dé consejos es importante.

- ¿Qué le pareció Bengoetxea VI en su primer partido?

- Disputó un gran encuentro con su estilo. Intentando enredar, jugándole mucho a los pies al rival y variando el saque.

- ¿Le ve tan peligroso como siempre?

- Tiene una gran facilidad para acabar el tanto y cuando está fresco, si tiene el día, le sale todo perfecto. Puede ser que diera algún síntoma de cansancio, pero cada encuentro es diferente.

- ¿Tener tanto tiempo para preparar esta modalidad como ha tenido usted es bueno?

- Es malo porque eso significa que en el Parejas te has quedado fuera muy pronto. En el mano a mano con unos cuantos entrenamientos coges bien la distancia. He tenido tiempo para prepararlo, pero tampoco me he obsesionado.

El virus «está olvidado»

- Vista la experiencia del año pasado, ¿han dosificado más?

- El año pasado fue diferente. Me notaba cansado desde hacía tiempo y no sabía por qué, y luego salió lo del virus. En los entrenamientos no estuve bien y las sensaciones eran distintas.

- ¿La mononucleosis está completamente olvidada?

- Sí. La tercera plaza en el Cuatro y Medio me sirvió para dar carpetazo a ese tema. Eso es pasado, y ahora solo hay que mirar al futuro.

- ¿Necesita reivindicarse?

- Llegar a las finales año tras año siempre es complicado porque hay pelotaris que juegan mucho. Desde que conseguí la txapela con Olaizola II, en el Parejas las cosas no han salido bien. Pero en el acotado y en el mano a mano tampoco han ido tan mal. En los últimos cuatro años he disputado dos finales. Llegar a otra sería algo especial, pero todavía hay tiempo y pelearemos por ello.