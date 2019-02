El material, eterno dilema

La pelota a mano es uno de los deportes más arraigados en las tierras de Euskadi, Navarra y La Rioja. Desde hace muchos siglos, y no digo disparate alguno, se ha venido jugando o bien en las murallas de las fortalezas, en los frontispicios de las iglesias, o en las paredes de las casas solariegas que circundaban las plazas públicas. Es un juego del pueblo y para el pueblo.

Antes que en Euskal Herria hay datos avalados por los archivos eclesiásticos que fue en Francia donde con guante (laxoa) pasaban el tiempo nobles y clérigos en los castillos medievales. Más tarde fueron los pastores al llevar a cabo la trashumancia para que sus rebaños encontraran un clima más benigno y ricos pastos al norte de los Pirineos quienes introdujeron la pelota en nuestras aldeas, villas y pueblos.

Confeccionar una pelota no es fácil y mucho menos si se elabora artesanalmente. Cada pelota es distinta y lo saben muy bien aquellos viejos sabuesos del frontón. El elegir la que más conviene para tus intereses aún es más complicado. Ha habido y los hay pelotaris de élite que no han sabido apartar aquel material que les catapultara al cartón veintidós. No hay que olvidar que la pelota es la que manda en el frontón.

Por esta misma tesis, es de vital importancia la elección de material, un eterno dilema. Cuando ahora hace cien años se instauró el profesionalismo, la selección de material no se llevaba acabo. Era la empresa la que se responsabilizaba de poner el cestaño correspondiente para cada partido. Cuando adquirió una gran importancia fue cuando se declaró aquel enorme cisma en la década de los setenta entre Eskulari y Empresas Unidas, que monopolizaba el mercado. Fue una guerra sin cuartel.

Por aquel entonces las elecciones de material echaban chispas. Pelotaris, intendentes y empresarios, se enzarzaban un día sí y otro también, en discusiones bizantinas que enardecían a las masas. Medios de comunicación, pelotazales y apostantes acudían en procesión a presenciar este acto que era considerado de vital importancia. Los comentarios sobre el apartado del cestaño se extendían hasta la misma víspera del partido.

Yo he sido testigo de auténticos berrinches. En cada elección que intervenía el llorado Julián Lajos había una monumental bronca. Un día en el histórico Municipal de Bergara se armó la marimorena. Se negó a elegir si no había otras pelotas distintas a aquellas que se le habían presentado previamente. A Retegui II le he visto pegar una patada al cesto y mandar a hacer puñetas las pelotas.

Las declaraciones de los pelotaris eran consideradas como un dogma de fe. Hoy aquel ensordecedor ruido ha desaparecido. Y en las elecciones de material hay cuatro y algún despistado que pasaba por allí. Parece que los actores principales del partido en cuestión van a cumplir ese requisito como un puro trámite, como si fuesen a la oficina.

En resumen, que aquellas citas del pasado se han evaporado por arte de magia. No existe interés por las elecciones de material. ¿Quiénes son los culpables? La respuesta la tienen las empresas que han dejado agonizar una tradición centenaria sin saber ni cómo ni por qué.