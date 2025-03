Mariezkurrena II: «Con el nivel que hay colarse en esta final la hace más valiosa»

Cinco temporadas después de debutar como profesional, Jon Mariezkurrena jugará su primera final del Parejas. Tras rozarla en alguna ocasión, ha conseguido espantar los «fantasmas» ... del mal de manos a base de «experiencia y suerte», y ahora quiere poner la guinda a su «hazaña».

– ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando logró entrar en su primera final?

– Me puse muy contento, pero me alegré casi más por los que estaban en la grada. Por los amigos que siempre han estado siguiéndome y gastando mucho dinero. Alcanzarla es una hazaña.

– ¿Fue una liberación?

– Igual otros años lo hubiera sido más. La temporada pasada tenía más presión. En esta ocasión me lo he tomado con otra filosofía. Para el que lo ve desde fuera parece que llegar a una final no es tan difícil, pero con el nivel que hay, solo alcanzarla es muy complicado. Miras y casi siempre están los mismos. Zabaleta, Laso, Altuna III, Ezkurdia... Por eso colarse en ella la hace más valiosa.

– Después de los problemas de manos que ha tenido otras campañas, ¿llegar bien con ellas a la final es cuestión de suerte o de experiencia?

– Un poco de las dos cosas. Siempre existe el factor suerte porque un mal de manos llega en cualquier momento. Estando a tope y cuidándote, un mal pelotazo te puede fastidiar el campeonato. Pero también es cuestión de experiencia. Este año me he tomado con mucha más calma los entrenamientos de frontón. He ido al masajista a Maule a pesar de estar bien. He prevenido más que curar.

– Lo ha pasado mal con las manos en anteriores Parejas.

– Muy mal. Puede ser que se junte todo, la tensión, que es en invierno... Las comidas de cabeza en casa han sido importantes. Llevaba unos años que siempre pasaba lo mismo. Llegaba de un verano muy bueno, empezaba el campeonato, y si no era al principio era en medio cuando llegaba el problema y tenía que arrastrarlo. Alcanzaba la semifinal tras hacer muchos cambios en los tacos, sin entrenar en el frontón al cien por cien...

– ¿Por qué tiene tantos problemas?

– No lo sé. Tampoco soy un zaguero que pegue un golpe seco a la pelota y seguramente soy el que más taco pongo junto a Rezusta.

– ¿Ha pasado algún momento crítico en esta edición?

– Por la filosofía con la que me lo he tomado, malo, malo, no. Cuando Artola ha suspendido los partidos no ha sido agradable. Me he visto muy bien durante el torneo, salvo en el partido del Bizkaia contra Altuna III y Bikuña en el que llegaron los fantasmas. En el tanto cinco me entró una pelota y empezaron a venir recuerdos. Afortunadamente conseguí darle la vuelta enseguida.

«Preocupado»

– ¿Cómo vivió las ausencias de Artola?

– Preocupado. Hablaba con él y me decía que algunas semanas que no jugaba era sabiendo que podía entrenar pero prefería descansar. Por suerte no sufrió ninguna lesión fuerte.

– Ha estado en finales como botillero de Laso. ¿Le ayudará a gestionar la suya?

– Puede ayudar porque sí que he estado en ese ambiente junto al preparador y los que están alrededor del pelotari. Y me ha tocado sentarme en momentos muy críticos en la silla. Pero ahora me toca a mí asumir todo junto a Artola.

– ¿Gestiona bien los momentos complicados?

– Creo que sí, pero lo veremos el domingo. Soy una persona bastante tranquila. En las situaciones de tensión muchas veces me vengo arriba, pero es la primera final.

– Es competitivo.

– De pequeño no me gustaba perder ni a las chapas. Jugaba a cartas con la abuela y casi se tenía que dejar ganar porque si no liaba una terrible en casa. Pero con los años he cogido la parte buena de eso, siempre desde el respeto.

– ¿Cómo es estar cinco meses a tope?

– Desgasta bastante, pero como ha ido todo rodado es mucho más fácil el día a día. Otros años tocaba estar toda la semana de recuperación con masajistas, sin entrenar... Se me ha hecho el campeonato más corto de todos.

– ¿Ha sido el más duro por el maratón que tuvieron a finales de diciembre?

– Fue bastante duro plantearlo antes. Me tocó jugar cuatro partidos en ocho días y eso para la cabeza es complicado. Si va todo de cara, genial. Pero como pierdas dos o tres partidos te metes en el pozo y psicológicamente hay que llevarlo.

– Ezkurdia y Rezusta son el último escollo para el título.

– Son una pareja muy complicada y al final del campeonato han subido un poco más su nivel. Pero nosotros también tenemos nuestras armas.