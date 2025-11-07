El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri
Representantes institucionales y de las distintas federacions en la presentación EEPF

La Liga de Naciones de pelota regresa a Bizkaia entre el 23 y el 30 de noviembre

Se jugará en el frontón Bizkaia y en el de Barakaldo con la presencia de diez selecciones

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Los frontones de Bilbao y Barakaldo acogerán una nueva edición de la Liga de Naciones de Pelota Vasca en frontón de 36 metros del 23 ... al 30 de noviembre. Si en Gernika estuvo representada únicamente la cesta punta, en esta ocasión se jugará en todas las modalidades con la presencia de pelotaris de todo el mundo. En el frontón de la localidad fabril se disputarán los partidos de cesta punta, mientras que el resto de las especialidades tendrá como sede el Bizkaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  5. 5

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  6. 6 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  7. 7

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  8. 8 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  9. 9 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Liga de Naciones de pelota regresa a Bizkaia entre el 23 y el 30 de noviembre

La Liga de Naciones de pelota regresa a Bizkaia entre el 23 y el 30 de noviembre