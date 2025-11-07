La Liga de Naciones de pelota regresa a Bizkaia entre el 23 y el 30 de noviembre

Los frontones de Bilbao y Barakaldo acogerán una nueva edición de la Liga de Naciones de Pelota Vasca en frontón de 36 metros del 23 ... al 30 de noviembre. Si en Gernika estuvo representada únicamente la cesta punta, en esta ocasión se jugará en todas las modalidades con la presencia de pelotaris de todo el mundo. En el frontón de la localidad fabril se disputarán los partidos de cesta punta, mientras que el resto de las especialidades tendrá como sede el Bizkaia.

En categoría masculina, las categorías serán las de paleta cuero, pala corta, pelota adaptada, mano individual y parejas y cesta punta individual, mientras que en categoría femenina se competirán en esta última y a mano dentro del Cuatro y Medio y por parejas. Como novedad, la Federación Internacional de Pelota Vasca ha introducido en el calendario dos nuevas modalidades; pelota adaptada y el acotado de chicas con la intención de convertir también la pelota vasca en un deporte cada vez más inclusivo.

En el acto de presentación celebrado este viernes, presidente de la Federación Vasca de Pelota, José Mari Mitxelena, ha querido agradecer a la Internacional el reconocimiento de la Euskal Selekzioa como miembro de su organismo que le ha dado la oportunidad de competir en el ámbito mundial. De hecho será la quinta vez que participen en un campeonato organizado por la entidad que preside Xavier Cazaubon desde el pasado 28 de diciembre de 2024. «Tras tantos años de trabajo, el sueño se ha hecho realidad, la pelota está en el aire y ahora pelotaris y aficionados tendrán una gran oportunidad para expandir a todo el mundo el amor de este país a este deporte. Tenemos entre manos un torneo de referencia para que nuestro país, nuestro deporte, nuestra selección y nuestra capacidad organizativa sean conocidas en todo el mundo», ha destacado

Diez combinados

La cita también será un reto deportivo para demostrar el nivel con el que cuenta la selección vasca en la cancha porque en esta competición estarán en juego los billetes para el Mundial de 2026 de Venado Tuerto, Argentina. Reunirá a representantes de diez combinados., y la pala corta masculina será la modalidad que mayor número de participantes acoja con nueve.

En mano hombres jugarán cinco selecciones, igual que en cesta punta individual, mientras que en pelota adaptada se han inscrito Argentina, Euskadi y Francia. En féminas, habrá cuatro selecciones en mano y cinco en cesta punta.