«En la Liga de Naciones de Bilbao prima la normalidad, Gernika parecía Cannes»

El mandatario francomexicano –Biarritz, 1963– tiene varios frentes abiertos y, aunque no esquiva ningún asunto, prefiere pasar de puntillas por algunos. En lo deportivo, valora ... positivamente la organización y el nivel de las selecciones participantes en la Liga de Naciones de Bilbao y Barakaldo como banco de pruebas para el Mundial de 2030, que tendrá lugar en la capital vizcaína y Gernika, mientras que sobre el contencioso abierto por la Española contra la Internacional y la Vasca es cauto.

– ¿Cómo interpreta que el TAS haya ampliado el plazo fijado para determinar si es competente para arbitrar ese recurso?

– Pleno respeto a su decisión. Cuando uno analiza la jurisprudencia de este órgano en otros casos, esas prórrogas son absolutamente normales. No hay que hacer interpretaciones ni especulaciones.

– En caso de que se considere competente, ¿recurrirán?

– Nuestros abogados suizos han definido una posición para los dos casos, que se ha comunicado a los árbitros y al presidente del TAS, pero nuestra postura desde el primer día es no hablar del tema hasta que esté resuelto.

– ¿Cómo se encuentra la relación con el nuevo presidente de la Española, Javier Conde?

– Me tiene bloqueado en redes y en su whatsApp desde el 29 de diciembre de 2024. La relación personal es nula y la institucional existe y tuve la oportunidad de reunirme en tres ocasiones con sus vicepresidentes en Venado Tuerto (Argentina), en Aguascalientes (México) y en Iztapalapa (México).

– ¿Hubo acercamiento?

– Se produjo a nivel institucional aprovechando las competiciones internacionales. Conde nos había indicado que iba a venir a Bilbao para juntarnos, pero desafortunadamente a 24 horas de que empezara el evento, por compromisos adquiridos con anterioridad, nos comunicó que no podía acudir. Pero he podido hablar con el director deportivo del equipo español Óscar Insausti.

– ¿Hay alguna posibilidad de que la situación actual cambie?

– Mi número de teléfono sigue siendo el mismo.

– Cuba decidió renunciar al recurso que interpuso junto con España contra la asamblea en la que se aprobó la entrada de Euskadi como miembro de pleno derecho.

– Valoramos su posición, pero como he dicho antes soy muy respetuoso con el tema y no ampliaré mi respuesta.

– Es la segunda ocasión que la Liga de Naciones está en Euskadi y, hasta el momento, se está viviendo un ambiente con menos tensión que en Gernika.

– En Gernika tuvimos la impresión de que era como el Festival de Cannes. Mucha prensa, mucho micrófono, muchas cámaras... Y en Bilbao ha prevalecido la normalidad. Cuando ha entrado la selección española el público ha aplaudido, normalidad entre las selecciones participantes, y normalidad en un campeonato internacional con un nivel que muchos habrán valorado. Es mucho más importante esa normalidad, esa disposición que se puede tener hacia los pelotaris que cualquier otra consideración.

Paulatino «En algunas modalidades como la cesta la igualdad de género es total y tenemos la posibilidad de alcanzarlo también en mano y paleta cuero»

– A nivel organizativo, ¿qué valoración hace?

– Agradecimiento total a la Federación Vasca, la Diputación, los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo, y al Gobierno vasco porque está siendo una competición hecha conjuntamente en un año muy complicado para la Internacional porque en 13 meses realizamos 9 competiciones internacionales.

– Se han visto diferentes realidades sobre la cancha.

– En un deporte con 20 modalidades es normal que haya asimetrías, como también las hay en las instalaciones. Pero también hay que ver qué países compiten y que en algunos de ellos el sueldo mínimo es de 70 euros. Hay que ser muy respetuosos con el modo de desarrollo de cada una de las afiliadas. Tenemos que cuidar unas modalidades y reforzar otras. Me hubiera encantado usar todos los recursos que he gastado en abogados en Lausana en esa consolidación.

– En esta cita, la mano femenina está presente por primera vez y la pelota adaptada lo hace por segunda ocasión.

– Al querer ser olímpicos tenemos que entrar dentro de la normativa del COI, en la que hay dos temas importantes como la igualdad de género y la pelota adaptada. En este segundo caso, en otros deportes se hacen al margen y nosotros lo metemos dentro. Y eso es digno de remarcar. En frontenis, frontball y cesta punta la igualdad de género es total. En frontón de 36 metros tenemos la posibilidad de alcanzar la igualdad de genero entre la mano y la paleta cuero. Pero tenemos que definir el modo de expansión de nuestro deporte para que todas las federaciones afiliadas puedan soportar el incremento del número de participantes. Tiene que ser paulatino.

– ¿Van a cambiar su sede de Pamplona?

– La junta directiva votará si está de acuerdo en una modificación de la sede, pero según los estatutos corresponde a la asamblea que se realizará en 2026 tomar una decisión final. La palabra la tendrán las federaciones afiliadas.

Objetivo Que el frontball fuese deporte olímpico en Brisbane 2032 «beneficiaría a otras modalidades»

– Tienen tres posibles ubicaciones nuevas. ¿Una podría ser Euskadi?

– No. Hay tres países que han propuesto su alternativa, que son México, Argentina y Francia.

– Han presentado su candidatura a los Juegos Olímpicos de Brisbane (Australia) en 2032 con el frontball. ¿Porqué esta modalidad?

– Porque es un deporte 'low cost', urbano y presente en los cinco continentes con 75 países. Pero en el caso de que lo acepten, el beneficio recaerá en todas las modalidades.