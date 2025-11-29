El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xavier Cazaubon en el frontón Bizkaia de Bilbao, donde se disputan siete de las nueve finales del campeonato. Mireya López
Xavier Cazaubon Presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca

«En la Liga de Naciones de Bilbao prima la normalidad, Gernika parecía Cannes»

Resalta que la presión mediática ha sido menor que en junio pasado en la villa foral, cuando debutó la Euskal Selekzioa

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El mandatario francomexicano –Biarritz, 1963– tiene varios frentes abiertos y, aunque no esquiva ningún asunto, prefiere pasar de puntillas por algunos. En lo deportivo, valora ... positivamente la organización y el nivel de las selecciones participantes en la Liga de Naciones de Bilbao y Barakaldo como banco de pruebas para el Mundial de 2030, que tendrá lugar en la capital vizcaína y Gernika, mientras que sobre el contencioso abierto por la Española contra la Internacional y la Vasca es cauto.

