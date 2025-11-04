Laso regresa a las canchas cuatro meses y medio después

Unai Laso ya tiene fecha para volver a vestirse de blanco. El navarro jugará este sábado en el frontón Uranzu de Irún su primer partido ... tras superar la operación a la que fue sometido en la rodilla derecha, que le ha tenido fuera de las canchas cuatro meses y medio. «Se ha hecho largo, pero me he recuperado muy bien», ha destacado el de Bizkarreta-Gerendain.

De esta forma, Baiko recupera al primer espada de su plantilla de cara al Parejas que comenzará dentro de tres fines de semana, una vez se conozca el campeón del Cuatro y Medio. Fue intervenido quirúrgicamente el 13 de junio en el hospital Vithas Vitoria de una tendinopatía rotuliana que arrastraba desde hacía meses. Decidió parar una tras caer en las semifinales del Manomanista para ponerle solución. Se perdió toda la temporada de verano y, aunque se barajó la posibilidad de que pudiera llegar para el acotado, los médicos y el propio pelotari optaron por la prudencia y esperaron hasta que el delantero tuviera buenas sensaciones sobre la cancha.

«Entrenamiento muy bueno»

Este martes ha realizado un entrenamiento «muy bueno en el frontón y ya estoy preparado para jugar. Tengo muchas ganas», señaló. Laso jugará con Ugartemendia y se enfrentará a Elordi y Gaskue en el encuentro previo a la final del Cuatro y Medio de Serie B entre Senar y Amiano. Supondrá un atractivo más para el festival y el primero de los encuentros que le servirá de rodaje para llegar en las mejores condiciones posibles al campeonato más largo de la temporada en el que está por ver con quién le emparejan.