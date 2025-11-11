Laso, Artola, Jaka y Larrazabal serán los cuatro delanteros de Baiko en el Parejas

A falta de una semana para la presentación del torneo, Baiko ha dado a conocer este martes los cuatro delanteros que jugarán el Parejas. Y ... no ha habido sorpresas. Laso, Artola, Jaka y Larrazabal son los escogidos para el campeonato más largo de la temporada.

La promotora bilbaína ha desvelado los nombres a través de un vídeo en las redes sociales en el que su director deportivo, Aimar Olaizola, justifica la presencia de cada uno de ellos. A pesar de que Unai Laso ha estado lesionado un largo tiempo por sus problemas en la rodilla y llegará con un par de encuentros jugados para coger ritmo, «es una de las estrellas de la empresa y tenía que estar», ha señalado.

El subcampeón

Iñaki Artola es el subcampeón de la modalidad, por lo que tampoco podía faltar. «Lleva año y medio con unos resultados muy buenos tanto en los torneos individuales como en parejas», ha añadido en el Goizueta. Otro de los veteranos de la plantilla, Erik Jaka, también tendrá la oportunidad de pelear por el título por la experiencia con la que cuenta y el buen nivel que ha mostrado en los últimos meses.

El cuarto escogido será el alavés Iker Larrazabal, «uno de los pelotaris de mayor proyección hoy en día que, poco a poco, está subiendo de nivel y cada vez está obteniendo mejores resultados. En el último inidvidual llegó a las semifinales tras superar a pelotaris importantes», ha destacado Olaizola.