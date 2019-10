Suma su primera victoria en la liguilla de cuartos ante un inestable Artola que no estuvo fino con el resto ni con su saque Suma y sigue. Unai Laso apuesta fuerte por la 'jaula'. El delantero navarro consiguió ayer su primer triunfo en la liguilla de cuartos y sigue con el viento a favor. Antes de comenzar la competición su único objetivo era ganar el primer partido por las condiciones en las que llegó y ya lleva dos. El cosechado ayer frente a Iñaki Artola en el frontón Burunda de Altsasu fue más convincente que el primero. El de Biskarreta-Gerendain ha logrado retomar el momento dulce que atravesaba antes de la lesión en su brazo derecho y comienza creer que puede realizar un papel destacado en la competición. La ventaja de tantos a favor lograda también ayuda.

El de Alegia vivió un verdadero calvario. No estuvo fino con el resto, pero tampoco con su saque y la factura que le pasó fue muy importante. Las cuatro faltas que cometió con la jugada inicial minaron demasiado su confianza y le generaron muchas dudas. Sigue sin conocer la victoria en esta fase del torneo.

Laso comenzó el choque como un torbellino. En un frontón complicado por los extraños que puede hacer la pelota, dio enseguida un paso al frente, buscó el aire y acabó la jugada en cuanto pudo. Los dos pelotaris imprimieron ritmo al juego, pero los tantos fueron cortos y casi todos cayeron del lado del navarro. Para el 1-5, Artola ya había cometido su primer error con la jugada inicial y mostró estar especialmente incómodo sobre la cancha. De hecho, pidió un descanso para tratar de centrarse y romper la racha de su adversario. En la siguiente acción buscó la sorpresa con el resto de aire y consiguió recuperar el saque, pero le faltó continuidad. Tuvo otra oportunidad y llegó a colocarse a dos tantos (4-6), pero volvió a ser algo pasajero.

Otra nueva falta con el saque le impidió seguir con la escalada y terminó por desbordarle. El que vistió de azul, consciente de que su rival no atravesaba su mejor momento, mantuvo la concentración y tuvo muy claro dónde tenía que jugarle. Su gancho funcionó a la perfección, estuvo acertado a la hora de colocar la pelota en pared y sacó mucho rendimiento a su jugada inicial. El parcial de 1-13 lo dice todo. Artola no encontró la fórmula de entrar en el choque. No tuvo su día.

Hoy en Lekunberri

Tuvo un amago de reacción tras sumar un par de tantos consecutivos, pero cometió una nueva pasa que resultó definitiva. A partir de entonces decidió jugar a tumba abierta con el objetivo de sumar el mayor número de tantos posible porque era consciente de que, visto cómo estaba su rival, la victoria era prácticamente imposible. Pero tampoco le salieron las cosas porque estaba tan descentrado que se le fue otra pelota fuera de los límites del acotado y permitió a Laso colocarse a uno para el final. Artola volvió restar de aire y esta vez se sacó un gancho perfecto y sin respuesta. Pero en su último saque la pelota hizo un extraño tras golpear en el frontis y se volvió a ir larga.

Hoy (17.00 horas) se disputa el tercer encuentro de la primera jornada del acotado en el frontón de Lekunberri. Entran en escena los dos cabezas de serie del grupo B. Bengoetxea VI se mide a Ezkurdia en un duelo que servirá para comprobar el momento en el que alcanzan la competición uno de los favoritos y el campeón de la pasada edición.