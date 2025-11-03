Laduche y Zabala dan la campanada en el Winter Series de cesta punta Vencen a los actuales campeones, Erkiaga e Ibarluzea, después de que el VAR les asignara el último tanto del partido

Laduche y vZabala protagonizaron este lunes la primera sorpresa en el Winter Series de cesta punta que se disputa en Gernika. Vencieron a los actuales campeones, Erkiaga e Ibarluzea, después de que el VAR les asignara el último tanto del encuentro al considerar que el delantero de Ispaster había tocado una pelota al intentar encestarla forzado de revés junto a la pared izquierda, que al no poder dejó pasar. Así se decidió el choque de la segunda jornada del campeonato, que volvió a llenar el frontón Jai Alai de la villa foral.

Resultado inesperado que complica la trayectoria a los que vistieron de rosa porque era lo único que no querían. Arrancar bien en el primero de los tres encuentros de la liguilla de cuartos tiene sus beneficios porque evita presiones y aporta confianza, y todos fueron para el delantero vascofrancés y el zaguero de Markina.

Saltaron a la cancha motivados, plasmaron su mejor versión en el primer set y se la jugaron a tumba abierta en el decisivo que, al diputarse a cinco tantos, el margen de error disminuye y puede convertirse en una lotería. Sus rivales no compactaron como otras veces. El de Ispaster jugó bien, pero no tuvo la ayuda suficiente de un Ibarluzea que comenzó con algunas dudas y lo pagó.

A los zagueros les costó cogerle la medida a la pelota en los primeros tantos, por lo que el primer juego discurrió igualado en sus compases iniciales más por los errores que por los aciertos. Poco a poco entraron en el choque y, a partir del 4-6, Erkiaga se encendió para tratar de encarrillar la contienda. Sumó hasta seis tantos practicamente consecutivos con el costado (10-7). Puso la pelota donde quiso. Por pared, al dos paredes y al rebote sin encontrar respuesta por parte de sus rivales. Pero cuando parecía que tenían la situación controlada, Laduche reclamó su protagonismo. Aumentó su agresividad, estuvo acertado a la hora de rebotear, cargó bien atrás para abrirse huecos y tuteó a su adversario en los cuadros alegres. Zabala le siguió a la perfección y estuvo seguro. De esta forma, los que vistieron de blanco remontaron con un set que se les había puesto cuesta arriba (11-15).

Tensión

Trataron de mantener la inercia en el segundo, pero no lo consiguieron. Los derrotados ajustaron mejor su juego y, a partir del empate a tres, fue bastante más sencillo para ellos. Laduche falló algunas pelotas complicadas en momentos clave que permitieron a los rosas abrir un hueco en el marcador pronto. Un Ibarluzea más centrado igualó las fuerzas atrás, y Erkiaga se encargó de poner la calidad y el espectáculo como la dejada con la derecha que se sacó desde el cuadro seis. Los blancos acusaron el golpe y, visto el estado de gracia en el que se encontraba el delantero de Ispaster, dio la sensación de que optaron por jugárselo todo a una carta en el definitivo (7-15).

En el tercero, los cuatro protagonistas salieron con el cuchillo entre los dientes. Los vencedores comenzaron mejor con una buena derecha de Zabala a pared y un costado de Laduche a rebote con los que sumaron sus dos primeros tantos. Ibarluzea contestó con un revés colocado que no tuvo respuesta, pero el delantero vascofrancés volvió a meter otro costado de rebote atrás (1-3).

La tensión se mascaba en las gradas. El guardaespaldas rosa acortó el marcador con otro revés a pared y su compañero se sacó un dos paredes perfecto desde el cuadro ocho marca de la casa. El empate a tres subió al marcador y todo seguía en el aire. Laduche insistió en cargar atrás y encontró su objetivo, pero a Zabala se le cayó una pelota de derecha que no tenía dificultad. Así llegaron al desenlace final. El tanto fue peloteado. Ambos delanteros tuvieron oportunidades de acabarlo pero no pudieron. Y Erkiaga midió mal una pelota y pagó las consecuencias (4-5).