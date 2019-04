Jueces vizcaínos de pelota denuncian «coacciones» Un juez ajeno a la información durante un partido en el frontón Bizkaia. / Ignacio Pérez Se sienten «señalados» después de que sus nombres hayan aparecido en las redes sociales por aceptar el proyecto de las empresas JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 11 abril 2019, 21:58

Las aguas están revueltas entre los jueces de pelota después de que se rompiera el acuerdo que tenían las federaciones con la Liga de Empresa de Pelota Mano, y las operadoras decidieran crear su propio colectivo de árbitros. Un grupo vizcaíno de jueces ha denunciado «coacciones» por formar parte de la nueva agrupación. Se sienten «señalados» al aparecer sus nombres en redes sociales y temen que se les vea como «esquiroles, cuando no es así». «Queremos defendernos ante lo que estamos viendo porque se está identificando a los que han sido seleccionados por las operadoras, y consideramos que no es cierto lo que se dice».

Los jueces señalan que ellos no tuvieron conocimiento de las negociaciones entre la Federación vasca y las empresas de pelota «hasta poco antes de romperse», y que trataron de intermediar «para que las peticiones se enfocaran de otra manera, pero no se tuvo en cuenta nuestra propuesta». A su entender, el debate sobre la subida del IPC que se planteaba se podía haber gestionado «de diferente forma», mientras que los aspectos relacionados con el vestuario y las entradas «era algo secundario».

La negociación entre ambas partes quedó en un camino sin salida durante el pasado mes de marzo y fue en ese momento cuando las Liga de Empresas de Pelota optó por crear su propia agrupación de jueces, con el objetivo de cubrir los diferentes torneos y partidos que organizan durante el año. Las empresas sacaron la convocatoria antes de que concluyera la vinculación el día 7 de este mes con la final del Campeonato de Parejas disputada en el frontón Bizkaia, con el fin de tener la selección hecha para poder empezar a trabajar el siguiente fin de semana; es decir, éste. «Nosotros esperamos a ver lo que pasaba y cuando supimos que ya no había vuelta atrás, decidimos. Queríamos que se siguiera funcionando igual, pero no fue posible. No hemos negociado nada al margen. Hemos tomado la decisión de formar parte del nuevo colectivo, pero será una relación laboral con las empresas», apuntaron.

La clave El origén: La Liga de Empresas de Pelota ha creado su propia agrupación de jueces para cubrir sus torneos.

Temor a represalias

Además, quieren «dejar claro» que en ningún momento han tenido intención de «desvincularnos» de la Federación Vasca de Pelota como jueces, «porque es una labor que hemos hecho siempre. Y, de seguir las cosas así, tememos que puede haber represalias y no nos llamarán para arbitrar partidos».

La Liga de Empresas de Pelota notificó el pasado martes en la presentación del Manomanista que tras el cierre del plazo de inscripción para formar parte del nuevo colectivo contaba con un «número significativo» de jueces. Formarán parte de una lista que variará en virtud de las necesidades, y las contrataciones serán en función del número de festivales. También adelantó este organismo que habrá mujeres en la contracancha de los frontones para el arbitraje de los encuentros.