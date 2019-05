Semifinal del Manomanista Joseba Ezkurdia: «Sé que tengo un partido muy difícil, pero de los que gusta jugar» Joseba Ezkurdia arregla un taco. / fernando gómez El pelotari navarro admite que saldrá mentalizado «para sufrir» y vaciarse ante un rival al que todavía no ha ganado en esta modalidad JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 16 mayo 2019, 00:54

Ha aprendido de las dos derrotas que ha sufrido contra Urrutikoetxea hasta el momento. Joseba Ezkurdia es otro desde hace un par de años, y el sábado quiere plasmar sus nuevas sensaciones sobre la cancha del Bizkaia para lograr estar en su primera final del Manomanista.

– Vista su trayectoria, ¿está con más ilusionado que nunca?

– Estoy ilusionado porque jugar este tipo de partidos te provocan un cosquilleo y esos nervios son bonitos. Sé que tengo un partido muy difícil por delante y un rival que juega un montón, pero estos son los encuentros que gustan jugar. A ver si puedo mostrar sobre la cancha todo lo que he entrenado estos meses.

– ¿Llegar a la final sería el colofón a la progresión que ha mostrado durante los últimos tiempos?

– Sería algo muy grande. El mano a mano es el campeonato que te marca por su historia. Ojalá esté ahí el día 2 de junio, pero primero tengo que hacer un partido muy grande ante Urrutikoetxea el sábado.

– Ha perdido contra el vizcaíno las dos veces que se han enfrentado hasta el momento.

– Eso demuestra que es un gran pelotari y que hay que jugar mucho para ganarle. Nunca te puedes ir del partido ni pensar que lo tienes hecho, porque me ha ocurrido en ambas ocasiones. Le iba ganando y me dio la vuelta al choque. En el Cuatro y Medio le pude ganar porque supe sufrir y me da confianza de cara al próximo duelo. Tengo una oportunidad bonita de romper esa racha.

«Necesito acertar más con el saque porque tiene una importancia terrible,y dominar más con la derecha»

– La última derrota fue en 2017.

– Desde entonces he dado pasos adelante, me siento mejor y soy mucho más regular. Tengo que quedarme con esas sensaciones y salir a por todas. Intentaré vaciarme en la cancha y ponerle las cosas difíciles.

– Suena a revancha.

– Jugar contra uno de los mejores pelotaris que hay es algo bonito, y mientras lo estemos haciendo es buena señal. Ojalá nos enfrentemos muchos años.

– ¿Cómo ha visto a Urrutikoetxea?

– Muy bien. Ante Bengoetxea VI estuvo muy serio, centrado, con las ideas muy claras... Igual el navarro no tuvo su mejor día, pero Urrutikoetxea tampoco le dejó. Estuvo con chispa y acertado a la hora de acabar el tanto.

– Por las sensaciones que han transmitido uno y otro, va a tocar ponerse el mono de trabajo.

– Será un partido duro. Tengo que estar mentalizado para sufrir si quiero tener opciones de ganar.

– ¿Dónde puede estar la clave?

– Necesito acertar algo más con el saque porque tiene una importancia terrible, y con la derecha hacer un poco más de daño y dominar. Tengo que jugar un duelo muy completo para tener opciones.

– Después de las veces que han jugado en contra, no hay margen para sorprender al rival con nada.

– Todos nos conocemos, nos estudiamos y sabemos cómo juega el rival. Cada uno tiene que emplear sus armas para dominar e intentar imponerlas. Llevar la iniciativa más tiempo será muy importante.