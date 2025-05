Jokin Altuna: «Estoy más centrado en disfrutar de los entrenamientos que en mi palmarés»

Jokin Altuna defenderá el domingo la txapela del Manomanista en el frontón Bizkaia. Esta vez tendrá como rival a Iñaki Artola, un rival que conoce ... desde pequeño, «pero por eso no será una final distinta».

– Sexta final y todas contra rivales distintos.

– Me gusta jugar contra adversarios diferentes, pero no pienso en eso. Tengo por delante un partido importante, una final única y quiero aprovecharla para hacer un gran encuentro.

– Juega contra su vecino. ¿Es la más especial?

– Claro que jugar contra Artola es especial, pero estoy acostumbrado a hacerlo durante todo el año. Es cierto que dije que le quería como rival, pero no afronto los partidos mirando al adversario. Mi reto es mejorar y lo más importante es que saque mi juego.

– No pudo lograr el Cuatro y Medio y el Parejas. ¿Ganar el Manomanista supondría poner un buen broche a la temporada?

– Entreno para llegar lo más lejos posible. El Cuatro y Medio no pudo ser y el Parejas acabó muy pronto. Entonces quieres ponerte objetivos en el día a día para motivarte. No por eso me meto más presión. Sé que todos los años no van a ser como el pasado de llegar a tres finales y ganar dos.

– ¿Existe el riesgo de caer en la autocomplacencia?

– En mi caso no. Me hace especial ilusión ir a entrenar todos los días. Disfruto mucho de los entrenamientos y de mis compañeros. Suelo estar más centrado en eso que en mi palmarés. El día a día es lo que da resultados, sé cual es el camino y voy a seguir.

– Han pasado diez años desde que jugó el primer Manomanista. ¿En qué ha cambiado Altuna en ese tiempo?

– He mejorado mucho desde entonces. Hace una década había muchísimos rivales que eran mejores que yo. Tenía 18 años y no puedes pretender igualar lo que hizo Irribarria porque no se lo he visto hacer a nadie. Yo he ido poco a poco hasta dominar la modalidad. Hoy en día hay muchos que lo hacen.

– Lo importante es mantenerse arriba.

– Eso es lo más difícil en todos los deportes. Si tienes un buen pico como yo en la semifinal, sin pensar nada salía todo, rápido y bien. Y en otras ocasiones quieres pero no puedes.

– ¿Llega en el mejor momento a la final?

– Llego bien. Sin ninguna molestia en el cuerpo y de manos. Estoy a gusto. Pero no puedes controlar la rapidez de piernas y brazos y las ideas todos los días, aunque hagas el mismo trabajo.

– Y eso cuándo se sabe, ¿el mismo día del partido?

– Son momentos. No estar pensando y jugar. A veces te sale y otras no.

– También se aprende a controlar los nervios.

– Eso sí. Por ejemplo cuando no duermes bien aprendes a estar tranquilo y no pensar que te va a ir mal. A veces está nervioso en casa y cuando llegas al frontón es diferente. Yo me siento mucho mejor.

– Cuando se midió contra Laso en semifinales se habló de final anticipada.

– Finalistas son los que se lo merecen. Artola lo ha hecho y es fruto de que lleva ya un par de años muy regular y jugando bien.

– ¿Tiene la sensación de que el saque adquiere demasiado peso en el juego?

– Más que antes sí. En el mano a mano al adelantar la pasa al seis y medio se ha cambiado. Antes era bombeado, era más complicado meterlo en la pared y beneficiaba al restador. Ahora si tomas la decisión de ir a aire y el rival te mete la pelota en la pared casi no tienes nada que hacer. Por eso estamos todos intentando restar atrás, pero tampoco es sencillo.

– ¿Se podría cambiar algo?

– Lo que se tiene que cambiar son los tiempos. Controlar desde que termina el tanto hasta que se saca. Los jueces tienen que tener medios para hacerlo. Es un tema que hay que hablar.

Mejor material

– En el Parejas se quejó del material. ¿Qué le ha parecido en el Manomanista?

– Mejor. Pero en los partidos teloneros que estoy viendo me parece pésimo, con mucha salida y bote. Parece una pelota de frontenis.

– ¿Qué admira de Artola?

– Es muy disciplinado. Ahora está viviendo el lado bonito de la pelota, pero también ha vivido el difícil. Durante diez años ha tenido momentos duros y admiro cómo ha seguido. Me acuerdo que hace dos o tres años estaba jugando en promoción en Urretxu. Él le ha dado la vuelta, ha tenido que aprovechar sus oportunidades.

– Desde aficionados han coincidido en la cancha. ¿Conocerse tanto es bueno?

– Para mí no será una final distinta. Sé que es mi rival y en el momento de saltar a la cancha esté quien esté enfrente saldré a jugar mi partido. Él hará igual.

– ¿Qué le parece que una entrada de cancha para la final cueste 140 euros?

– Me parece mucho. Pero todavía más los 45 euros que se cobraron por el partido que jugamos en Donosti yo y Bikuña contra Peña II y Albisu en el Parejas antes del play-off, por ejemplo, porque todavía quedaba mucho campeonato. Los aficionados están respondiendo, pero tampoco hay que aprovecharse. Hay que cuidar al pelotazale porque se puede cansar.