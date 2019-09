La 'jaula' de segunda más complicada

La arritmia de Peña II se queda en un susto

El domingo tuvo que dejar el tercer partido de la feria de San Mateo. El médico de Baiko Pilota, Iñigo Simón, le paró en el primer descanso obligatorio al comprobar que sufría una arritmia. Ayer estuvo en la presentación del Cuatro y Medio de Promoción porque tras diferentes pruebas han constatado que todo se quedó en un susto. «Los médicos han dicho que siga jugando porque fue la primera vez que me ocurría algo así y no es muy grave. Que es probable que nunca más me pase, y que, si se repite, tomarán las medidas pertinentes», resumió. Su corazón está fuerte. «El electrocardiograma, las radiografías y las analíticas todas están bien», añadió.

El delantero de Tolosa sintió un mayor cansancio del habitual al comienzo del partido. Pidió retirarse a los vestuarios en el 8-5 pero los jueces no le dejaron y tuvo que esperar hasta el tanto doce. «Entré y vieron que las pulsaciones eran muy altas y que no era normal». Estuvo toda la noche en urgencias del hospital de Logroño. «Volví a casa a la mañana siguiente feliz porque los resultados no arrojaron nada extraño». El martes visitó a un cardiólogo en Bilbao que, tras analizar los síntomas, me permitió seguir. Me recomendó ciertas pautas por si vuelve a pasar, pero creo que no volveré a tener más problemas», concluyó.