Pelota Jaka y Víctor abren la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio Ambos llegan en forma al encuentro de mañana en Azpeitia tras eliminar en octavos a Irribarria y Bakaikua

«Somos amigos, nos conocemos desde que jugábamos en aficionados y en alguna ocasión hemos llegado a formar pareja, cuando yo era zaguero. Cada uno sabe las armas del otro». De esta forma Erik Jaka quería quitarle hierro al partido que le enfrenta mañana, en horario nocturno, a Víctor Esteban en el Izarraitz de Azpeitia, con el que da comienzo la liguilla de cuartos del Campeonato del Cuatro y Medio en el grupo A. El de Ezcaray se presenta tras eliminar en octavos a Irribarria en Zalla (7-22) y el lizartzarra tras pasar por encima de Bakaikoa en Etxarri (22-6).

«Me encuentro bien, con confianza. El partido de Etxarri era muy importante para mí porque el año pasado tuve que renunciar a la liguilla al lesionarme en un entrenamiento y quería volver a estar ahí, tenía esa espinita clavada. Hubo dos o tres tantos al final en los que me relajé un poquito, pero estoy contento de lo que hice. Sé que él no tuvo su día», declaró Jaka.

Víctor tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo. «En Zalla me salieron las cosas bien, pero el de ahora es otro día distinto. Era el primer partido del campeonato, estás más nervioso y el objetivo consistía entrar en la liguilla». Sus números fueron de escándalo. 17 tantos hechos y ningún error. «Es complicado volver a repetirlo, pero ya he hecho borrón y cuenta nueva. Estoy bien de físico y de manos. Me hará falta jugar igual de bien como ante Irribarria para ganarle a Jaka».

El de Lizartza está más que satisfecho con el verano que ha cuajado, aunque le pone un pero. «En agosto tuve un pequeño bajón de forma y de confianza, coincidiendo con el torneo de Donostia. Mucha gente se ha quedado con eso, pero en general me he desenvuelto bien. En Aspe hay muy buenos delanteros y es difícil que haya oportunidades para todos». Y desveló que «antes de San Mateo tuve una semana sin jugar partidos y pude realizar cuatro entrenamientos específicos dentro de la distancia». Irribarria, Egiguren V, Elordi y Darío han sido sus compañeros en esas sesiones previas al encuentro. «Aquí puede ganar cualquiera todos tenemos peligro y puede haber sorpresas».

El tanteo también tiene su trascendencia. «Este año y el pasado se ha podido comprobar que es muy importante. Siempre hay que luchar hasta el 22. Hace dos años Víctor hizo un campeonato tremendo y se quedó fuera por dos tantos. Ha ganado a grandes pelotaris como a Aimar o Elezkano II», explicó Jaka. Víctor también recordó aquel torneo. «Me quedé a las puertas de las semifinales. El año pasado Altuna me pasó por encima, me ganó fácil el partido en el que nos jugábamos el pase».

Cada uno tiene clara la táctica a seguir. Jaka irá «a aprovechar el saque y las oportunidades que tenga para rematar. Será muy importante no hacer regalos». El de Ezcaray también prefiere ser prudente. «A Jaka le vi muy bien ante Bakaikoa. Le salió un partido redondo. Ambos tendremos opciones».