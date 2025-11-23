El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Larrazabal y Jaka se saludan al final del partido. Aura Erro

Jaka e Iztueta, en el último suspiro

Vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II por la mínima después de ir ganando 15-4 en el frontón de Aoiz

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:39

En el último suspiro. Jaka e Iztueta sumaron este domingo una agónica victoria frente a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Aoiz que les permite arrancar con buen pie en el Parejas. Una volea mal pegada por parte del delantero de Lizartza resolvió un encuentro en el que llegaron a ganar 15-4 después de un sólido arranque, pero que se les complico por la resistencia de sus rivales. Larrazabal y Mariezkurrena II superaron su momento crítico tras el ecuador de la contienda a base de cargar atrás y conseguir que el zaguero de Tolosa agotara sus reservas.

Jaka-Iztueta

Tantos hechos: 12. Tantos perdidos: 12. Tantos de saque: 0

22

-

21

Larrazabal-Mariezkurrena II

Tantos hechos: 8. Tantos perdidos: 10. Tantos de saque: 1

  • Tanteador: 0-1, 3-1, 3-2, 6-2, 6-3, 9-3, 9-4, 15-4, 15-12, 17-12, 17-15, 21-15, 21-21, 22-21

  • Incidencias: Gran entrada en el frontón de Aoiz.

  • Apuestas: A la par con ligera tendencia colorada.

El guardaespaldas de Berriozar pasó de estar defendiendo al ataque, y logró varios tantos importantes que sirvieron para que se asentará y quitarse el agobio que tenía encima. Y su delantero acertó a la hora de tomar decisiones, algo que no había conseguido en la primera parte del choque en la que se había dejado enredar por Jaka.

De esta forma comenzaron a recortar la diferencia para apretar el marcador y llegar con vida a los instantes finales. Iztueta bajó muchos enteros y les facilitó las cosas. Así se llegó al momento cumbre del partido en el que el de Lizartza resultó decisivo. Se cruzaron 680 pelotazos en casi 80 minutos.

