Podio del Torneo de San Mateo en el frontón Adarraga. Aspe Pelota

Jaka e Iztueta, campeones del Torneo de San Mateo

Vencen tras un duelo duro a Altuna III y Ezkurdia, que ofrecieron una buena versión en el Adarraga de Logroño

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:28

Iztueta estrenaron este domingo su palmarés en el Torneo San Mateo de Logroño. Los de Baiko cerraron la temporada de verano con un trofeo y ... sin conocer la derrota en tierras riojanas. Vencieron a Altuna III y Ezkurdia, que ofrecieron una buena versión a pesar de ser dos delanteros, y Aspe no cierra las puertas a las posibilidad de alinearles en el Parejas. Lo confirmó su director comercial Inaxio Errandonea. Vista la nómina de zagueros disponible y la situación en las que se encuentren «es algo factible», ha manifestado. Si el de Arbizu ha conseguido tomarle las medidas a la posición en apenas cuatro partidos, tiene capacidad suficiente y tiempo para mejorar sus prestaciones en el campeonato más largo de la campaña. Pero habrá que esperar.

