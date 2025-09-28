Jaka e Iztueta, campeones del Torneo de San Mateo

Iztueta estrenaron este domingo su palmarés en el Torneo San Mateo de Logroño. Los de Baiko cerraron la temporada de verano con un trofeo y ... sin conocer la derrota en tierras riojanas. Vencieron a Altuna III y Ezkurdia, que ofrecieron una buena versión a pesar de ser dos delanteros, y Aspe no cierra las puertas a las posibilidad de alinearles en el Parejas. Lo confirmó su director comercial Inaxio Errandonea. Vista la nómina de zagueros disponible y la situación en las que se encuentren «es algo factible», ha manifestado. Si el de Arbizu ha conseguido tomarle las medidas a la posición en apenas cuatro partidos, tiene capacidad suficiente y tiempo para mejorar sus prestaciones en el campeonato más largo de la campaña. Pero habrá que esperar.

Presentaron batalla ante una combinación que exige demasiado. El gran momento por el que atraviesa el zaguero de Tolosa, el poder con el que cuenta y su capacidad para cubrir cancha hace que sea muy complicado buscarle las cosquillas. De hecho, fue nombrado mejor pelotari de la competición. Jaka tuvo un papel más complicado porque necesitó ajustar mucho su remate por el agobio que supone tener a los dos rivales muy encima, pero aprovechó a la perfección los huecos que le abrió su compañero.

Sin embargo, los que vistieron de azul no pudieron bajar la guardia en ningún momento porque delante tuvieron enfrente a dos pelotaris con muchos recursos que los explotaron la perfección. Altuna III no mostró el brillo de otras ocasiones porque tuvo que estar pendiente de ayudar a su compañero, pero dejó detalles de mucha claridad como una paradita desde el cuadro cuatro. Ezkurdia tiró de su volea en defensa y para meter más presión, y su lectura del juego fue buena. A destacar la que colocó a dos paredes desde el seis cuando nadie se la esperaba. Perdió algunas pelotas a bote que no acostumbra que le penalizaron.

El duelo fue exigente y el público que llenó las gradas del frontón Javier Adarraga salió satisfecho. Les costó entrar algo en el partido a los ganadores porque el de Amezketa era consciente que tenía que aprovechar la más mínima ocasión para resolver y salió entonado a la cancha.

Elordi y Gabirondo

Sin embargo, Jaka e Iztueta le cogieron pronto la temperatura al choque y consiguieron igualar las fuerzas. El marcador también se ajustó. El juego fue intenso y lograron generar dudas al de Arbizu. El zaguero guipuzcoano estaba a gusto sobre la cancha y eso no fue una buena señal para los de colorado. Jaka le sacó partido para llegar por delante al ecuador donde ya se habían cruzado 265 pelotazos. Altuna III y su compañero aguantaron a pesar de no estar cómodos y se agarraron al choque a base de no fallar. Pero el choque se les hizo largo y los azules fueron capaces de romper la tela de araña que les tejieron (18-22).

Elordi y Gabirondo vencieron la final del Serie B ante Senar y Eskiroz (22-7). El delantero vizcaíno, que había sido el sacrificado de su empresa en esta ocasión, fue nombrado mejor pelotari. El de Mallabia se lo ganó a pulsó porque marcó las diferencias y transmitió una gran confianza a su zaguero, que jugó cómodo. Formaron una gran combinación. Elordi marcó los tiempos del partido y estuvo fino en el remate, y el zaguero guipuzcoano, aunque al principio no gozó mucho la pelota, se adaptó bien al encuentro y terminó por tener controlada su parcela. Rompieron el choque con un 8-1 inicial, y a partir de entonces todo resultó mucho más sencillo.