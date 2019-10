Irribarria y Víctor, cara o cruz en Zalla Irribarria y Víctor encontraron los que buscaban en el cestaño. / j. p. m. Ambos pelotaris reconocen que tienen que estar «centrados y reducir su número de errores» en el duelo que abre el Cuatro y Medio JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 3 octubre 2019, 01:30

Iker Irribarria pisó ayer por primera vez el frontón Mimetiz de Zalla para la elección de material del partido que abre el viernes el Cuatro y Medio. No le han cuadrado las fechas por lo apretado del calendario para poder ir a entrenar. A pesar de todo, se fue con buenas sensaciones de la cancha de la localidad vizcaína. Por lo que ha visto el suelo «gasta un poco más la pelota, por lo que no creo que venga mal para mis características de juego», apuntó. Desde que supo cuál iba a ser la sede de su primer enfrentamiento en la 'jaula', Víctor ya ha sudado un par de veces la camiseta entre sus paredes con el objetivo de tomarle las medidas porque hasta ahora tampoco se había vestido de blanco en él. «De frontis y pared izquierda responde bien, pero en el suelo la pelota se queda y coge un poco de bote», resumió. Por ello, el de Ezcaray escogió un par de pelotas con más tiro, que resbalan más por el suelo, mientras que el de Arama se decantó por un material «más tranquilo con el que poder ponerme mejor».

Ambos se juegan «mucho» en la cita. Es un cara o cruz. El que gane tendrá la oportunidad de disputar la liguilla de cuartos ante rivales de entidad, una propuesta que les atrae. Sin embargo, antes deben superar el primer escollo que para ambos será un examen de altura. Y todo pasa por gestionar bien la presión que acarrea semejante choque. «Hay que estar centrados y reducir el número de errores», coincidieron.

«En el Manomanista y en el Parejas estuve psicológicamente bien y no me salí de los partidos. Me dio sus frutos, por lo que seguiremos trabajando esta faceta», añadió Irribarria. En esta ocasión, se ha tomado «con otra filosofía» la preparación de la distancia. «He entrenado más descansado y pausado, y he tratado de buscar sensaciones. Veremos si dan resultado. En las dos sesiones que he realizado en el frontón han sido buenas, aunque todavía hay cosas por mejorar», reconoció.

Juego sólido

Víctor ha analizado bien a su rival y la alternativas que tiene para superarle, «pero tampoco me meto presión a la hora de jugar. Si estoy centrado y hago las cosas bien me puede ganar, pero para conseguirlo él también tendrá que estar acertado», apuntó. Su intención será marcar el ritmo del choque para que su oponente «no pueda pensar y no esté cómodo. Todo con un juego sólido», manifestó.

El único antecedente que existe de un encuentro con estos protagonistas dentro del acotado se remonta a 2016. Fue en la liguilla de cuartos y ganó el guipuzcoano en Etxebarri. Tres temporadas después el proceso de maduración es mayor y habrá que ver quién lo pone mejor en práctica.