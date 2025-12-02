El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Altuna III se coloca para golpear la pelota con la derecha, mientras Ezkurdia recupera su sitio en la zaga. José Mari López

De incógnita a líderes del Parejas

Altuna III y Ezkurdia han enlazado dos victorias para resolver sus dudas y mostrar un juego sólido que les convierte en los rivales a batir

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:18

El día de la presentación del Parejas, la incógnita sobrevolaba en el ambiente. ¿Serían capaces de compactar Altuna III y Ezkurdia para presentar batalla a ... las potentes combinaciones participantes? Les han bastado dos victorias para demostrar que se entienden a la perfección, algo que les ha permitido encaramarse al liderato de la clasificación por tan solo un tanto de diferencia con respecto a Laso y Albisu.

