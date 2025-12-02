De incógnita a líderes del Parejas

El día de la presentación del Parejas, la incógnita sobrevolaba en el ambiente. ¿Serían capaces de compactar Altuna III y Ezkurdia para presentar batalla a ... las potentes combinaciones participantes? Les han bastado dos victorias para demostrar que se entienden a la perfección, algo que les ha permitido encaramarse al liderato de la clasificación por tan solo un tanto de diferencia con respecto a Laso y Albisu.

Las dudas expresadas por el de Arbizu por el cambio de posición eran normales. Apenas había jugado cuatro encuentros, uno en Bermeo y otros tres en la feria de San Mateo, en torneos de verano que poco tienen que ver con la competición oficial. Le infundía respeto su nuevo emplazamiento en una cita donde todos los zagueros salen con el cuchillo entre los dientes porque es la única posibilidad que tienen de sumar un título.

El hecho de tener un compañero como el de Amezketa era el contrapeso que le transmitía cierto optimismo porque se conocen desde hace muchos años y sabe de lo que es capaz dentro de una cancha. La veteranía con la que cuentan ambos ayuda. Tanto a la hora de posicionarse sobre como a la hora de gestionar un partido. Su táctica es clara. Aprovechar cuando la pelota tiene brillo para meter mucho ritmo a los encuentros y tener a sus rivales incómodos. Asfixiarles y con la velocidad que imprimen tratar de arrollarles. Reducir la cancha para que todo discurra más rápido y la capacidad de reacción de sus oponentes sea menor. El juego de aire, sobre todo su volea, con el que cuenta Ezkurdia contribuyen a ello. Y el estado de forma por el que atraviesa el guipuzcoano hace el resto. Altuna III está muy motivado. Es un reto para él jugar con un compañero que en innumerables ocasiones ha sido rival en los cuadros alegres y al que sabe que tiene que ayudar porque la misión que le han encomendado no es apta para cualquier pelotari.

«Menos vueltas a la cabeza»

El Parejas no ha hecho más que empezar. Todavía quedan por delante 12 intensas jornadas de liguilla de cuartos. El de Arbizu lo sabe y no se le caen los anillos a la hora de reconocer que «todavía voy nervioso y con tensión a cada partido porque todos son nuevos y en frontones diferentes». Pero el hecho de sacar los dos primeros adelante ha supuesto una inyección de confianza importante, «para darle menos vueltas a la cabeza».

De momento ha superado la prueba ante Rezusta y Zabaleta, dos de los mejores zagueros de su empresa. Luego llegarán los de la otra promotora, que buscarán separarles en la cancha cargando el juego atrás. «Sabemos que en muchos partidos no podremos mandar y nos tocará vivirlo, pero estamos preparados», reconoce Altuna III. El sábado por la tarde en el frontón Egora Olimpics de Vall d'Hebron de Barcelona les esperan Zabala y Martija.