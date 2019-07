La incertidumbre de Elezkano II Danel Elezkano espera volver a vestirse de blanco a mediados de mes. / ignacio pérez Una pubalgia tiene parado por completo al delantero vizcaíno, que espera perderse solo el inicio del verano JUAN PABLO MARTÍN Martes, 2 julio 2019, 23:05

Reconoce que está «un poco aburrido» porque es un pelotari muy activo al que le gusta el deporte y no puede hacer nada. A Danel Elezkano los días se le están haciendo largos. Lleva semana y media parado por completo por culpa de una pubalgia que le ha trastocado el inicio del verano. «Solo hago los ejercicios que me han mandado para reforzar la zona afectada y manos en el frontón pero sin moverme. Nada del otro mundo», reconoce. Estar así le consume. «Soy bastante movido y si fuera un mal de manos puedes correr, andar en bicicleta y hacer físico normal, pero es que ahora estoy completamente parado», se lamenta.

Llevaba dos años en los que las lesiones le habían respetado y con la continuidad que buscan todos los profesionales para poder mantener la forma y dar su mejor versión en los frontones, «pero ahora toca aceptar que hay que hacer reposo». «La pena es que ha sido al inicio de una época en la que hay bastantes partidos y tengo la preocupación de que no me fastidie el verano entero», destaca. Los dolores comenzaron tras las semifinales del Manomanista. En un principio pensó que podía tratarse de una sobrecarga de los abductores y que las molestias desaparecerían con masajes. Al no remitir decidió someterse a una resonancia magnética que fue la que sacó a la luz la lesión. El tratamiento; antiinflamatorios y reposo.

Su primera vez

El médico de la empresa, José María Urrutia, determinó que el periodo de baja rondaría entre las tres y cuatro semanas, «pero me han dicho que este tipo de lesiones evolucionan de forma diferente en cada persona». «Espero que solo sea el tiempo estipulado por el doctor», apunta. El hecho de no haber sufrido nunca una lesión de estas características y el tiempo que lleva de tratamiento tampoco le ayuda a la hora de saber si la recuperación va por buen camino. «Es cierto que al principio cuando tosía o estornudaba notaba dolor y ahora no tanto. Si ando normal ya no tengo molestias, pero cuando hago algún movimiento fortuito todavía noto algo», reconoce.

La semana que viene terminará el tratamiento con los antiinflamatorios y será cuando empiece a comprobar si todo va por el buen camino a través de «algún pequeño entrenamiento, pero poco a poco». Quiere recuperarse en condiciones pera evitar salir a la cancha y tener que parar otra vez. Tras hablar con la empresa, decidieron que de momento sólo le quitaran el partido que tenía programado el domingo en el inicio de la feria de San Fermín, «porque llegaría muy justo y no merecía la pena arriesgar». El próximo encuentro será el día 14 en el frontón Labrit de Pamplona, y dos días más tarde tiene previsto jugar en Zornotza. Para entonces ya se habrán cumplido los plazos previstos para su recuperación y el de Zaratamo espera que la incertidumbre sea algo del pasado.