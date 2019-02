La incertidumbre de Altuna III y Martija Bengoetxea VI y Altuna III sostienen la caja con el material seleccionado para el duelo del domingo en el Atano III. / juantxo lusa Esperan que les acompañe el resultado del duelo en el Labrit, «porque hemos hecho méritos para estar en semifinales» JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 21 febrero 2019, 23:29

Les toca vivir una situación a la que no están habituados porque las combinaciones y el diseño de la última jornada del Parejas han provocado que tengan que esperar para saber si tienen alguna opción de pasar a la siguiente fase. De hecho, lo sabrán antes de saltar a la cancha, porque Altuna III y Martija jugarán el domingo en el Atano III de San Sebastián contra Bengoetxea VI e Imaz y para entonces ya sabrán que les ha deparado el destino, según se desarrollen los encuentros que se celebran la víspera, es decir, mañana en Pamplona y Ataun. Una derrota de Artola-Mariezkurrena II en el Labrit les clasifica directamente, y en caso contrario, necesitan que Víctor y Albisu superen a Irribarria y Zabaleta en la localidad guipuzcoana.

Por eso ayer, en la declaraciones ofrecidas tras la elección de material, tuvo tanta importancia lo que pueda suceder este sábado como el encuentro que tienen que disputar al día siguiente. El delantero de Amezketa y el zaguero de Etxeberri reconocieron que verán el choque de la cancha navarra «solos en casa». El guipuzcoano «sin Internet ni el móvil cerca para que los amigos no me den la lata». Acostumbra a presenciar los encuentros del resto de rivales televisados, «y ahora con más razón». «Estaré un poco nervioso, pero esperanzado de llegar con opciones al partido».

El delantero de Aspe tiene el ojo puesto en el choque de Pamplona, porque el que se disputa en Ataun ve como favoritos a sus compañeros de empresa, algo que no le favorece. «Pero Víctor también ha dado un buen nivel en los dos últimos encuentros y tenemos que esperar que ganen».

Mentalidad

El campeón manomanista considera que después de un torneo complicado como el que han tenido, «hemos hecho méritos para estar en semifinales». Asumió que una buena parte de la culpa de la mala primera vuelta que firmaron en cuartos, y reconoció que se debió al aspecto mental. «Después de la derrota en la final del Cuatro y Medio me vacié y me costó dar mi nivel en los primeros siete partidos del Parejas, por lo que Martija se contagió. Pero la segunda vuelta la afrontamos con otra mentalidad y hemos ganado muchos partidos. Ahora las sensaciones son buenas. Se ve en los entrenamientos y en los partidos».

El guardaespaldas navarro está «tranquilo» por el momento, pero no sabe cómo tendrá el cuerpo mañana. En un principio también tiene previsto presenciar el choque de sus rivales directos por entrar en la siguiente fase solo en casa, «aunque igual me pongo nervioso y no lo veo». Prefiere no darle muchas vueltas a la situación y centrarse en su próximo compromiso. «Hay que pensar que nuestro partido será decisivo porque si no lo hacemos puede ser peor. Tenemos que mentalizarnos», admite.

«Mañana estaré un poco nervioso pero esperanzado de llegar con opciones al domingo» Altuna III

Sabe que si llegan con opciones a su encuentro no les va a resultar nada sencillo alcanzar el cartón 22. «Es un choque con riesgos porque Bengoetxea VI e Imaz no tienen presión alguna y están a un buen nivel de juego. Para ellos será más fácil, y los que podemos salir presionados somos nosotros». De momento, la única certeza es que las dos combinaciones quedaron satisfechas con el material que encontraron en el cestaño.

Solo piensan en ganar

Los que pueden hacer de inesperados jueces, según los resultados, son Víctor-Albisu e Irribarria-Zabaleta, que ayer también escogieron material en Ataun. Ninguna de las dos parejas piensa más que en ganar. «Tenemos que olvidarnos de todo lo demás. Nos conviene para alcanzar con buenas sensaciones las semifinales», destacó el zaguero de Baiko. El delantero de Aspe también fue contundente al respecto. «Estamos en un buen momento y saldremos a por la victoria aunque no beneficie a los intereses de nuestra empresa».