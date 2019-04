Iñaki Artola y Axier Arteaga abren mañana el torneo Manonanista Iñaki Artola y Axier Arteaga. E. ECHAVARREN Miércoles, 17 abril 2019, 23:31

Iñaki Artola afronta su octava participación en el Manomanista de Primera cargado de ilusión. Atrás quedan meses de sinsabores por culpa de diversas lesiones que le obligaron a permanecer en el dique seco más tiempo de lo que él hubiera querido. El delantero alegiarra inaugura mañana (17.00 horas) en Labastida el mano a mano de 2019 frente a Axier Arteaga, un duelo guipuzcoano inédito. Al vencedor le espera en octavos Erik Jaka. «He hecho cinco entrenamientos para el mano a mano, cuatro de ellos exigentes. Dos con Urrutikoetxea, otros dos con Erasun y uno con Oinatz Bengoetxea. Me he encontrado bastante bien», afirma.

El lunes hizo manos en solitario en Alegia y el martes técnico en el Beotibar tras la elección de material con Pablo Berasaluze. «Mi objetivo este año es hacer un mano a mano mejor que los anteriores y pasar a cuartos. Me he quedado fuera a la primera otras veces, pero llegar a semifinales sería otra cosa. Influyen mucho factores. El año pasado me eliminó en octavos Danel Elezkano, pero mi juego fue mucho mejor que en ediciones anteriores», dice.

Artola se refirió a Axier Arteaga. «Ha ganado el Manomanista de Segunda y eso no se consigue por casualidad. Hemos entrenado juntos bastantes veces a parejas y también en el cuatro y medio. Nos conocemos y espero un partido difícil. Axier ha tenido un bache pequeño de juego, pero ha conseguido darle la vuelta. Es un pelotari de golpe, rápido y sabe terminar el tanto».