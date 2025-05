Iker Larrazabal: «He soñado muchas veces que jugaba la final»

La inédita segunda semifinal del Manomanista, que se jugará el domingo en el Ogueta de Vitoria, también tiene todos sus ingredientes a punto. Iker Larrazabal ... cuenta con las manos recuperadas «al 100» y está dispuesto a plantar batalla a un Iñaki Artola, al que le motiva jugar en la cancha alavesa. «Hay frontones donde respiras historia, y si quieres dejar tu marca en la pelota este es uno de ellos«, ha señalado este miércoles tras la elección de material.

El guipuzcoano se mide a la revelación del campeonato. El de Olabezar terminó con la diestra tocada su duelo contra Zabala pero ha tenido tiempo para recuperarla. «Llegó al 100%. Todavía me queda un entrenamiento que haré el viernes. Estoy bien de manos y mentalmente. Tengo que estar concentrado y hacerlo lo mejor posible», ha subrayado. Las sesiones con el masajista han dado sus frutos y el alavés ya ha realizado un par de entrenamientos en el escenario del choque con Bakaikoa y Eskiroz. «Estuve hasta el pasado jueves recuperándolas y sin hacer nada, pero también es bueno hacer un poco si no tienes dolor», ha admitido.

Ha reconocido que ha «soñado muchas veces» que jugaba la final. «Cuando vas pasando de ronda en este campeonato siempre piensas en llegar. Pero es muy complicado. He ido paso a paso y me he visto bien, por eso ahora tengo que darlo todo». No tiene presión alguna, aunque ha admitido que la «siempre te pones tú». «Artola es el favorito, pero yo pudo hacerlo bien. Tengo que jugar un encuentro muy completo en todo, física, técnica y mentamente. Dar mucha velocidad a la pelota que es lo que sé hacer y cuando pueda acabar», ha resumido.

«El más importante de mi carrera»

Está ante «el partido más importante de mi carrera. Voy a tener bastantes nervios, pero creo que lo voy a hacer bien», ha recalcado. Sobre todo buscará mover al de Alegia. «Físicamente es una máquina y alarga mucho la pelota», ha destacado. tendrá la ocasión de conseguir el billete para la final en el frontón en el que ha jugado desde pequeño. Y estará arropado por su público. «Es una motivación más grande para luchar todos los tantos», ha manifestado.

A Iñaki Artola los años le dicen que la experiencia ayuda a afrontar partidos como este a la hora de gestionar los nervios. Llega bien de manos tras su encuentro del domingo contra Peio Etxeberria y ha restado importancia al último partido que perdió su rival porque «no se jugaba nada y sé que mentalmente son diferentes. Siempre guardas un poco el golpe y fue con alguna molestia. Me quedo más con los que ha ganado a Ezkurdia, Artuna III y Darío, que tienen más nombre que yo en la pelota, y eso quiere decir que a mi también me puede ganar».

El guipuzcoano también ha soñado muchas veces con jugar el choque cumbre de la modalidad. Más, después de que aquella lesión le impidiera disputarlo en 2021. «Si no lo sueñas y no lo crees tampoco llega. Toca hacerlo durante la semana. Luego la opción de perder está ahí, y en ese caso habrá que seguir trabajando», ha admitido.

Ha reconocido que su rival es un pelotari «un poco diferente» por las características de su juego. «Tiene mucho poder por arriba, más que nada con la volea. Es el que más velocidad imprime a la pelota con ese golpe. Será un arma que tendré que intentar evitar».

Ambos han quedado satisfechos con el material. Han dejado las pelotas más lentas en el cestaño y han apostado por las más vivas. «Son buenas para jugar», han coincidido.