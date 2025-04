Gaubeka: «Lo más probable es que haya jugado mi último partido con Innpala»

El conflicto abierto entre los palistas y los nuevos gestores de la empresa Innpala se prolonga ya durante cerca de un mes y está estancado. ... Esteban Gaubeka (Armintza, 1977) será el tercer pelotari que quede este martes fuera del cuadro porque se le acaba el contrato. Tras 23 años como profesional, no prolongará su actual vinculación con la promotora si no renueva a Ibai Pérez e Iker Gordon. «Somos una piña y vamos todos a una. Creemos que debemos seguir así por el bien de la pala», apunta. En la actualidad la operadora solo tiene seis deportistas en plantilla.

– ¿Cómo lleva la situación?

– Estoy tranquilo. Un poco decepcionado con la empresa. Me preguntaron cómo quería terminar y les dije que quería seguir jugando porque me encuentro bien para competir. Pero que quería hacerlo con todos mis compañeros. La concesión del frontón Bizkaia está en una prórroga y nosotros vamos dentro de ella, y lo normal es que sigamos los nueve hasta la nueva licitación.

– El viernes pasado pudo ser su último partido sin nadie en las gradas.

– Lo más probable es que haya jugado mi último partido con Innpala, pero todavía tengo ganas de competir. Esto sigue. Si no es con esta empresa, en aficionados o como sea. Fue triste la situación porque no había gente para jugar ocho. Nos convocaron cuatro días antes del partido para no tener tiempo para notificar la huelga. Creo que se hizo un poco para fastidiar y así salió.

– ¿Cómo es jugar contra el que puede ser su jefe Dan Necol?

– Una situación extraña. Mis compañeros estaban fuera manifestándose para reivindicar nuestro futuro. Los dos en el vestuario sin saber qué decir. Un día un poco triste.

– ¿La empresa se ha puesto en contacto con usted para renovarle?

– Vinieron los gerentes de la promotora, Josu Urkijo y Dan Necol, cuando el contrato de mis compañeros Ibai Pérez e Iker Gordon estaban a punto de terminar. Les dije que quería seguir porque estaba fuerte y bien, pero que iba a hacerlo si se les renovaba a ellos dos. Se ha dicho que yo dije que no quería seguir y es incierto.

– ¿Les sorprendió que se hicieran ellos cargo de la operadora?

– Mucho. No teníamos ni idea. De hecho cuando estábamos jugando el Urrezko Pala Pro de Mungia, Necol vino a decir que no sabía nada de nuestras intenciones de habernos afiliado al sindicato ELA. Pero creo que para entonces ellos ya sabían que iban a coger la pala y nos estaban ocultando a nosotros esa situación. José Ramón Garai se marchó por la puerta de atrás y nos quedamos todos boquiabiertos sin saber nada de que esto se estaba preparando.

– En su larga trayectoria como profesional ha vivido diferentes crisis de la pala y siempre ha reflotado.

– La más larga fue cuando vinimos al frontón Bizkaia del Deportivo. Estuvimos parados siete largos meses. A ver si no se vuelve a alargar tanto la situación.

– Desde la tercera y última reunión que tuvieron con la empresa hace ya trece días, ¿se ha producido algún avance?

– Nada. Han contactado con nosotros individualmente porque no quieren hacerlo ya en una mesa negociadora. Creo que buscan separarnos un poco para ver si alguno firma, pero somos nueve, somos una piña y vamos todos a una. Creemos que debemos seguir así por el bien de la pala. Firmar un convenio con unas mejoras y, sobre todo, hasta la nueva licitación es innegociable que sigamos todos. Yo soy el tercero que se queda fuera. Quedan seis. La situación así creo que es inviable.

«Así es triste jugar»

– ¿Saben si la empresa se está moviendo para captar nuevos pelotaris?

– Supongo que estarán contactando con aficionados para sustituirnos, pero por los rumores que me llegan tampoco quieren entrar en esta situación. Es lógico porque es también su futuro y así es triste jugar.

– Sus demandas también son pensando en ellos.

– Yo no me puedo quejar porque he sido un privilegiado. Pero vemos que el que debuta no tiene porque empezar tan abajo y con esos salarios. Por ejemplo, siempre hemos asumido que las palas las tenemos que costear nosotros algo con lo que todo el mundo alucina cuando se han enterado. Son detalles que para la empresa no es un gran coste y para los que cobran poco les ayudaría bastante.

– ¿Y si la empresa no acepta sus condiciones que pasará?

– No lo está haciendo. Nos dicen que no tienen ningún problema personal con Ibai Pérez, un pelotari que ha llegado a todas las finales este año, entonces que alguien nos explique porqué no le renuevan. Esa es la clave. Si lo hacen creo renovaríamos el resto y seguiríamos hasta la nueva licitación. A partir de ahí que pase lo que tenga que pasar.