Zabala golpea la pelota con la derecha en la semifinal del Ogueta. Rafa Gutiérrez

Un finalista riojano 18 años después

Zabala toma el relevo de Titín III en el choque cumbre del Cuatro y Medio, que tan solo han ganado dos pelotaris de esa comunidad

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Cuando Augusto Ibáñez Sacristán jugó la primera final del Cuatro y Medio de la época moderna que incluyó a un riojano, en 1997, Javier Zabala, ... el nuevo aspirante al título de esa comunidad, tenía tres meses de vida. Habían pasado 40 años desde que el otro representante riojano, Abel San Martín Barberito I, jugara la última contra Ogueta en el frontón Municipal de Bergara. El de Baños de Río Tobía fue el primero en adjudicarse el título en esta distancia en 1955 contra el mismo rival antes de que la modalidad sufriera un parón de tres décadas porque a las empresas no le resultaba rentable.

