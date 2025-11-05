Un finalista riojano 18 años después

Cuando Augusto Ibáñez Sacristán jugó la primera final del Cuatro y Medio de la época moderna que incluyó a un riojano, en 1997, Javier Zabala, ... el nuevo aspirante al título de esa comunidad, tenía tres meses de vida. Habían pasado 40 años desde que el otro representante riojano, Abel San Martín Barberito I, jugara la última contra Ogueta en el frontón Municipal de Bergara. El de Baños de Río Tobía fue el primero en adjudicarse el título en esta distancia en 1955 contra el mismo rival antes de que la modalidad sufriera un parón de tres décadas porque a las empresas no le resultaba rentable.

Titín III cayó en su primera tentativa contra Retegui II, en una de las mejores finales de la historia según las crónicas (22-21), y necesitó diez años para conseguir la txapela en la distancia que mejor se adaptaba a sus características de juego. El de Tricio perdió contra Nagore en 2003, pero se subió al cajón más alto del podio en 2007 tras superar a Abel Barriola en la cancha alavesa (22-15). El riojano, que nunca había ganado al navarro, entró a formar parte de la historia de este deporte y recogió el testigo de su paisano, Barberito I. La pelota liquidó una deuda que tenía adquirida desde hace muchos años con un territorio necesitado de títulos por la afición existente y de referentes para los más jóvenes.

Titín III y Olaizola II lo fueron para Zabala, la nueva esperanza de La Rioja. 18 años después, el de Logroño se ha colado en el choque cumbre del acotado y luchará el día 16 contra Peio Etxeberria por el primero de los títulos de la temporada. Y así como en los anteriores casos se esperaba que algún día pudieran alcanzar esta hazaña porque tenían cualidades de sobra para ello, en el de este último se puede considerar una sorpresa. Porque Zabala siempre ha estado dotado de dos buenas manos, pero su mirada estaba más puesta en la luchas individuales a todo el frontón que en la 'jaula'.

En casi un año

No es el único caso. Juan Martínez de Irujo también necesitó un proceso de adaptación a las distancias cortas para tomarle la medida. Pero el de Logroño lo ha hecho en un tiempo más bien corto. En prácticamente un año ha logrado amoldar sus posturas y su mentalidad para hacer más daño en los cuadros de la verdad y se ha llevado una alegría. Igual que sus paisanos.

La Rioja no tenía un pelotari en una final desde que hace diez años Álvaro Untoria consiguió plantarse en la del Parejas después de sustituir con éxito al lesionado Aretxabaleta. Ganaron en el Bizkaia a Berasaluze II y Zubieta con una actuación muy sólida de ambos. Fue su última celebración a lo grande dentro de un frontón. Dentro de diez días tendrán una nueva oportunidad con Javier Zabala. El paso al frente que ha dado el delantero ha provocado que la afición de esta comunidad se vuelva a entusiasmar. Igual que su cantera.