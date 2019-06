Mikel Urrutikoetxea | Pelotari «En la final se verá quién es el pelotari más completo» Irribarria y Urrutikoetxea se dan la mano tras la elección del material. / Borja Agudo Llega al choque cumbre del Manomanista con la «misma ilusión» que al primero, y está «tranquilo y contento» por el trabajo realizado JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 7 junio 2019, 00:04

Si ha decidido jugar la final del Manomanista «es porque lo haré con todo». Mikel Urrutikoetxea es consciente de la dificultad que entraña un choque de estas características ante un rival «muy completo» como Irribarria, pero asume el reto.

- Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo llega a la final?

- Con la misma ilusión que siempre. Como si fuera la primera. Estar en una es muy complicado, trabajamos todo el año para alcanzarla, y la del mano a mano para un pelotari es la más grande, la que más prestigio tiene.

- ¿Qué partido prevé?

- Un encuentro duro como los dos anteriores. Hay mucho nivel y por eso es complicado llegar al último partido. Irribarria ha demostrado que es un pelotari muy completo, que siempre juega mucho en esta especialidad.

- ¿Ya tiene la táctica preparada?

- Si la tuviera no la diría. El trabajo está hecho. Hemos entrenado bien a lo largo de las últimas semanas y eso es lo más importante, llegar a gusto. Estoy tranquilo.

- Ya ha señalado que la zurda no será una excusa.

- Si juego la final es porque lo haré con todo. A nadie le gusta pedir un aplazamiento por respeto al rival y a los espectadores, pero los últimos días he entrenado bastante bien y estoy contento.

- Se enfrentaron en la final de 2016. ¿Quién ha evolucionado más desde entonces?

- Los dos. Trabajamos para mejorar nuestros defectos y ahora somos más completos. Los años también dan experiencia. Sabemos lo que es jugar una final de estas características y lo que es llevar esa presión.

«A Irribarria hay que jugar de diferentes formas durante el partido y ver dónde se le puede hacer más daño»

- Los rivales de Irribarria tienen que esmerarse mucho en defensa. ¿Está mentalizado?

- No me obsesiono con eso. Cuando toque defender lo haré porque no tengo ningún problema y cuando tenga que darle, también. En un partido así hay diferentes momentos y aquí se ve quién es el pelotari más completo, tanto desde el punto de vista psicológico como físico.

- Buscará que su rival no este a gusto.

- Los dos jugaremos a lo mismo. No tener botilleros conlleva tener el encuentro bien preparado para saber cómo jugar en los buenos y en los malos momentos.

- ¿Ve a Irribarria como favorito?

- La veo muy abierta. En la del Parejas se decía que Irribarria y Zabaleta lo eran y luego ganaron Elezkano II y Rezusta porque jugaron mucho. Siempre hay nervios y tensión. En ese momento tienes que estar al 100% y luego puede pasar cualquier cosa.

- ¿Qué es lo que más le preocupa de su rival?

- Todo. Por algo ha sido campeón y está otra vez en la final. Tiene muchos recursos, defiende bien de aire, termina el tanto...

- ¿Cómo tendrá que jugarle?

- Nunca se sabe. Puedes llevar algo pensado o entrenado de casa, pero en los partidos se cambian cosas. Hay que jugar de diferentes formas y ver dónde se le puede hacer más daño.