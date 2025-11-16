Una final a todo tren en el Bizkaia La velocidad marcará este domingo el duelo por el Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Zabala, en el que el dinero saldrá 100 a 70 a favor del navarro

Juan Pablo Martín Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:05 Comenta Compartir

Todo está preparado para que el frontón Bizkaia conozca este domingo (17.00 horas) al primero de los ganadores de la temporada. Peio Etxeberria y Zabala se juegan la txapela del Cuatro y Medio en un duelo que estará marcado por la velocidad y en el que el navarro saldrá como favorito para la cátedra. El dinero se cantará 100 a 70 a su favor por la experiencia con la que cuenta en la disputa de este tipo de partidos y por la solidez que ha demostrado durante los últimos años en la distancia.

El de Zenotz, sin embargo, todavía no ha conseguido estrenar su palmarés en la 'jaula', algo que quiere solucionar esta tarde frente a un rival primerizo en este tipo de encuentros, que conllevan muchos añadidos.

Al riojano se le puede considerar la revelación del campeonato. Cuando muy pocos le esperaban se ha plantado en el choque cumbre después de que por fin se creyera que tiene la calidad suficiente para estar ahí. El año pasado cayó en primera ronda frente a Elordi, y en esta ocasión ha sabido sufrir para sacar los encuentros adelante y mostró su mejor versión contra todo un especialista como Ezkurdia en las semifinales.

El navarro también ha ido de menos a más. Perdió el comodín que otorga ser cabeza de serie y entrar directamente en la liguilla de cuartos con una inesperada derrota contra Jaka, el pelotari que peor se le ha dado hasta el momento, y tuvo que caminar por la cuerda floja el resto del torneo. Pero fue creciendo conforme ganó en confianza y superó a todo un Altuna III en el anterior compromiso.

Después de dejar a dos pesos pesados en la estacada, ambos llegan con la moral por la nubes y las mejores sensaciones a la lucha por la txapela. Son dos pelotaris diferentes pero que apuestan por un juego bastante similar con la velocidad como principal arma para arrollar al rival y coger el sitio en el centro de la cancha que les permita pasar a dominar el tanto. Para ello cuentan con una zurda privilegiada con la que son capaces de abrir huecos de todo tipo. Su diestra tampoco es mala, pero seguro que se la buscarán el uno a otro porque saben que con ella hacen menos daño.

El físico

Peio Etxeberria es uno de los mejores sacadores de la distancia y cuenta con un resto sólido que le saca de muchos apuros, pero estas son dos de las asignaturas que el riojano ha conseguido aprobar a tiempo antes de plantarse en el choque cumbre. El que sea capaz de rentabilizar mejor estos dos aspectos del juego tendrá mucho ganado.

Otro factor a tener en cuenta será el físico, porque el enfrentamiento promete batalla de las duras y tantos peloteados. Si el choque se alarga buscarán los límites del contrincante, y por ahí también pueden abrirse huecos porque los errores por el cansancio ganarán protagonismo.

Y la última clave a tener en cuenta será la psicológica. Peio Etxeberria ya ha reconocido que su primera final le vino grande porque no supo gestionarla. Llega más curtido que su oponente en este aspecto y pocos secretos le quedan por descubrir a la hora de saltar a una cancha que no se llenará –ayer faltaban cerca de 400 entradas por vender de las 3.000 del aforo con el que cuenta el recinto de Miribilla– pero que presentará un ambiente de los grandes.

Zabala se estrenará en esta vertiente, después de vivir quince días previos que tampoco había disfrutado nunca. Si consigue mantener la tranquilidad tendrá mucho ganado porque le permitirá afrontar el choque concentrado y evitará sobresaltos inesperados en el marcador. El riojano es de los que se crece bajo los focos y tiene una buena oportunidad de demostrarlo. En la elección de material ambos se decantaron por el más alegre que pudieron encontrar en el cestaño con el objetivo de no dar tregua al oponente. Será un aliciente más para un choque cumbre que, todo indica, discurrirá a todo tren.