Muere el padre de Joseba Ezkurdia horas después de que ganara el Parejas

Juan Pablo Martín Lunes, 31 de marzo 2025, 18:40 | Actualizado 19:08h. Comenta Compartir

Mattin Ezkurdia, padre del delantero Joseba Ezkurdia, ha fallecido este lunes pocas horas después de que su hijo se hiciera con la tercera txapela del Parejas en el frontón del Navarra Arena. El del domingo fue el triunfo más triste del navarro, al que se le vio emocionado en el cajón más alto del podio durante la entrega de trofeos.

«Personalmente no están siendo meses fáciles. Tras la tensión del partido me he roto porque te acuerdas de muchas cosas», destacó tras hacerse con el título. Su padre se encontraba ingresado en un hospital de la capital navarra y, tras la consecución del entorchado fue a visitarle para entregarle la txapela.

Este lunes por la mañana, el delantero había salido hacia San Sebastián para la presentación del Manomanista que se ha celebrado en el Basque Culinary Center pero ha recibido una llamada de su familia y finalmente no ha podido asistir.