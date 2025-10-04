El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La volea de Ezkurdia funcionó mejor en la segunda parte del partido. Maika Salguero

Ezkurdia tumba a Elordi en Zalla

Ezkurdia 22-Elordi 17 ·

Estará en la liguilla de cuartos de la 'jaula' tras reaccionar a tiempo, pasar dominar y meter mucha presión al delantero de Mallabia

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El partido que ninguno quería jugar cayó del lado de Ezkurdia este viernes por la noche en el fronton Mimetiz de Zalla. El navarro tuvo que sudar lo suyo para hacerse con el pase a la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio, pero reaccionó a tiempo, pasó a dominar y metió mucha presión a un Elordi que no pudo aguantar. El de Arbizu cae al grupo de Jaka y Peio Etxeberria, al que se unirá el ganador del choque de este domingo en Eibar entre Larrazabal y Zubizarreta III.

El que vistió de colorado logró rehacerse de un 1-8 en contra inicial. El de Mallabia comenzó bastante centrado y con las cosas claras, y sacó un buen rendimiento a su saque y a su segundo golpe. Sin embargo, una de las tres pelotas que mandó a la chapa durante el encuentro le cortó la racha y su rival comenzó a crecerse poco a poco. Cogió el centro de la cancha, metió mucho ritmo al juego y logró cambiar la dinámica. Llegó a colocarse con un 14-11 a favor porque le jugó bien a los pies a su rival, al que le faltó convencimiento en algunas acciones para dar un paso al frente.

Pero Elordi no se arrugó. Su gancho le sacó del aprieto y volvió a tomar la delantera al ser más agresivo. Pero la segunda pelota a la chapa en una parada al 'txoko' fue el principio del fin para el vizcaíno. El navarro, consciente de que ese era el momento, incrementó su presión y encontró los huecos que buscaba con su zurda. Exprimió bien su volea de derecha y se quedó a falta de un tanto para la conclusión después de que Elordi se sacara una buena dejada. Al de azul le tocó jugársela al todo o nada y no tuvo fortuna. Se queda fuera en octavos.

Sorpresa en Alegia

La sorpresa de la primera jornada de la competición llegó en Alegia. Bakaikoa venció (15-22) a Artola en su frontón. Fiel a su estilo de delantero fajador, el navarro tiró de defensa para agarrarse al encuentro y consiguió rematar al guipuzcoano en el tramo final. A pesar que el pelotari local llevó la voz cantante y puso el ritmo, las piernas y la concentración del de Etxarri Aranaz fue máxima y llegó con vida al ecuador del choque. Se creció y en la segunda parte y terminó por imponer su físico.

La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) anunció ayer que Mikel Urrutikoetxea pasa a realizar labores de seleccionador de material junto a Martín Alustiza. «Los lotes serán confeccionados directamente por ellos y se ocuparán del encargo y adquisición de las pelotas con el fabricante», apuntaron. Las elecciones de los cueros en todos los campeonatos será a puerta cerrada.

