Ezkurdia se planta por primera vez en las semifinales de la 'jaula' Arrolla a un Altuna III con dudas en el frontón de Donostia y terminará como líder de grupo JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 21 octubre 2018, 23:21

Joseba Ezkurdia sigue dando pasos hacia la cumbre. La alcanzó una vez en el Parejas y quiere hacerlo en las luchas individuales. Ayer arrolló al campeón del Cuatro y Medio, Jokin Altuna, en el frontón Atano III de San Sebastián y se clasificó por primera vez para las semifinales de la distancia. Encima terminará como líder de su grupo, y es más que probable que tenga una semana de descanso porque el mal de manos de Olaizola II provocará que no dispute la última jornada de la liguilla de cuartos. Ante esta tesitura, el enfrentamiento entre el guipuzcoano y Víctor, que puede celebrarse en la inauguración de la temporada en el frontón de Eibar el domingo, determinará el segundo clasificado.

El navarro firmó un duelo muy sólido frente al de Amezketa, que mostró bastante más dudas que en el partido anterior. Ezkurdia movió la pelota con velocidad, su gancho estuvo bien medido y la volea volvió a ser un arma a tener en cuenta. En el ecuador del choque llevaba 8 tantos de ventaja que le dieron la confianza suficiente para acabar sin problemas.

La esperada reacción del guipuzcoano no llegó en la segunda parte. Incluso su rival incrementó la ventaja porque fue él quien puso el ritmo y tuvo la contienda controlada en todo momento. Altuna III no consiguió una tacada que pudiera inquietarle porque le faltó continuidad en su juego y no supo aprovechar las pelotas francas que dispuso. Además cometió varios errores con ambas manos que no acostumbra.

Ezkurdia terminó el encuentro sin cometer un solo error no forzado, un dato que refleja la concentración que puso sobre la cancha. Movió la pelota con mucho criterio y no dudo un instante a la hora de irse a por ella para acabar el tanto. Hizo la friolera de 15 tantos, más tres de saque. El de Amezketa notó la falta de ritmo porque el que impuso su rival fue mayor que el que le sometió Olaizola II en el estreno. Estuvo lento de movimientos y terminó el choque preocupado.

Hoy (16.30 horas) se cierra la segunda jornada de la liguilla de cuartos del acotado con el duelo entre Bengoetxea VI y Retegi BI en el frontón Beotibar de Tolosa. El delantero de Leitza parte como favorito tras el gran partido que firmó en la jornada inaugural.