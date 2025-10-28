El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zabala y Ezkurdia, con el material seleccionado para la semifinal del Cautro y Medio. E. C.

Ezkurdia es «optimista» con su muñeca izquierda de cara a la semifinal del Ogueta

El navarro conocerá este martes los resultados de la resonancia, «pero las molestias han ido a menos en los últimos tres días», ha señalado

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 28 de octubre 2025, 12:41

Comenta

Ha llegado acompañado de Gaskue al frontón Ogueta de Vitoria y no se ha puesto los tacos para la elección de material. Joseba Ezkurdia está ... a la espera de los resultados de la resonancia que se efectuó ayer para conocer el alcance exacto de su dolencia en la muñeca izquierda tras el golpe que sufrió en el partido del viernes frente a Peio Etxeberria. Espera conocerlos este martes y actuará en consecuencia. El delantero navarro es optimista porque las molestias han ido a menos a lo largo de los últimos tres días. «En el partido cogí miedo y según en qué postura me daba un pinchazo bastante grande. Todavía tengo, pero espero que no sea nada grave», ha señalado.

