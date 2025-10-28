Ezkurdia es «optimista» con su muñeca izquierda de cara a la semifinal del Ogueta

Ha llegado acompañado de Gaskue al frontón Ogueta de Vitoria y no se ha puesto los tacos para la elección de material. Joseba Ezkurdia está ... a la espera de los resultados de la resonancia que se efectuó ayer para conocer el alcance exacto de su dolencia en la muñeca izquierda tras el golpe que sufrió en el partido del viernes frente a Peio Etxeberria. Espera conocerlos este martes y actuará en consecuencia. El delantero navarro es optimista porque las molestias han ido a menos a lo largo de los últimos tres días. «En el partido cogí miedo y según en qué postura me daba un pinchazo bastante grande. Todavía tengo, pero espero que no sea nada grave», ha señalado.

No ha tocado pelota desde que terminó el encuentro. El sábado estuvo en el masajista en Logroño y el lunes se realizó la prueba. Ha sido tras la elección de material cuando, acompañado de Gaskue, Eskuza y Peio Etxeberria, bajo la supervisión del técnico Jokin Etxaniz, ha peloteado por primera vez. «Hay que ir con precaución, poco a poco», ha subrayado.

Ha reconocido que gestionar la semana previa a la semifinal con esta dolencia «cambia un poco, pero tengo que hacer lo que esté a mi alcance. Intentar llegar físicamente bien. No le estoy dando muchas vueltas. No pienso en no jugar o hacerlo muy condicionado».

Tiene enfrente a un rival como Zabala que cambia mucho su forma de jugar a lo largo de los enfrentamientos. «Hace cosas diferentes, y habrá que estar preparado y metido en el partido al cien por cien para aguantarle y cuando tenga pelota hacerle daño», ha manifestado.

l Zabala, bien de manos

A Javier Zabala la suspensión del tercer partido de la liguilla de cuartos por parte de Altuna III también le ha venido bien para recuperar sus manos. A la hora de sacar ha estado cubriendo más de lo normal la derecha «y no lo he aprovechado tanto como en ocasiones anteriores. Ahora a ver si me suelto más, me hecho más adelante y voy sin miedo», ha apuntado.

El riojano entrenó este lunes en el Ogueta y terminó con buenas sensaciones. «Hice un buen entrenamiento y me he quedado tranquilo». Admite que las tablas que tiene Ezkurdia para gestionar encuentros de este tipo le «vienen muy bien, por la presión que conlleva. Pero vengo con toda la ilusión del mundo e intentaré ponerle en aprietos», ha dicho.

Respecto al material, ambos han quedado satisfechos con lo que han encontrado en el cestaño. Ezkurdia ha remarcado que es parecido al de todo el campeonato. «Las pelotas son lentas, las han bajado mucho, pero a ver qué tal sale. Dentro del lote no había mucha diferencia y los dos las hemos escogido parecidas». Al de Logroño le han gustado más las que se ha quedado su rival, que ha sido el primer el elegir. «Nos va la misma pelota. Yo he sacado un par con bastante tiro», ha concluido.