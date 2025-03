Ezkurdia: «La competición es muy bonita pero cruel»

Juan Pablo Martín Jueves, 27 de marzo 2025, 00:55 Comenta Compartir

A sus 33 años Joseba Ezkurdia ha vuelto a una final tres temporadas después. Ha encontrado junto a Beñat Rezusta la templanza que le había faltado en los anteriores torneos individuales para plantarse en su tercera final del Parejas. «He creído en mi trabajo y ahora estoy en un momento muy bueno», señala. Ha tenido muy claro a lo que quería jugar con un compañero que le transmite «mucha confianza».

– Le hacía falta un campeonato así.

– Mucho. El último año y medio no ha sido fácil, sobre todo mentalmente. Me fastidiaba porque tenía buenas sensaciones a la hora de competir, pero sobre todo en los partidos individuales no me sentía cómodo. No rendía como tenía que hacerlo. Los dos últimos no fueron buenos, por lo que necesitaba mucho un campeonato así.

– Lo ha pasado mal.

– Es difícil cuando los resultados no te acompañan. Intentamos enfocarnos más en el trabajo y las sensaciones. Pero los resultados son los que mandan, los que nos dan de comer. Por lo que le das vueltas. He creído en mi trabajo y ahora estoy en un momento muy bueno, con mucha confianza. Disfruto.

– Antes de empezar el campeonato su participación se puso en duda.

– Tenía muchas dudas de si la empresa me iba a dar el voto de confianza. Estaba ilusionado porque durante muchos años he cumplido. Siempre he estado para jugar y ayudar.

– Tiene 33 años. ¿En qué medida esta final puede relanzar su carrera?

– Quiero disfrutar cada momento, cada año y cada campeonato. Me ha hecho mucha ilusión volver a sacar la cabeza y estar ahí porque creía que era capaz. Me da confianza.

– ¿Refuerza el aspecto anímico de alguna manera?

– Suelo ir al psicólogo y me ayuda a gestionar las dudas que tengo, los miedos... Todos estamos ahí para ganar, la competencia es muy grande, y lo más complicado es mantenerse. Hay que estar lo más tranquilo posible.

– Si gana usted, pierde otro.

– Esto es un deporte individual en el que cada uno mira a lo suyo y quiere estar lo más arriba posible. La competición es muy bonita pero cruel. Unas veces te da y otras te quita.

– ¿En el campeonato ha notado que su nivel se ha incrementado?

– He tenido muy buenas sensaciones. Teníamos claro a lo que queríamos jugar. Tras los tres primeros encuentros vimos que podíamos estar arriba, pero que había que hacer las cosas muy bien.

«Sumar como pareja»

– Su estilo ha estado claro durante todo el torneo.

– Sí. Jugar a un ritmo alto y ser agresivos. No teníamos miedo a endurecer los partidos. Quitando un par, nos hemos agarrado a los encuentros. Personalmente me he visto con chispa con la volea y el gancho.

– También ha ayudado mucho a su compañero.

– He intentado sumar como pareja. Rezusta también me ayuda muchísimo. Me cubre, devuelve pelotas complicadas y me transmite mucha confianza.

– Les sale todo muy fluido.

– Siempre he jugado muy cómodo con él. Sale natural. Los dos nos entendemos bien en la cancha y se ve.

– Jugará su séptima final, tercera del Parejas. ¿Es peligroso en las finales?

– No me puedo quejar. Cuando debuté hubiera firmado ese número y tener cinco txapelas. Ojalá que pueda seguir en esa línea, pero tenemos que jugar un partido muy bueno.

– ¿Sirven de referencia los dos encuentros anteriores que les han ganado?

– No. Es cierto que te dan cierta confianza, pero este es un partido nuevo y en una final cambia todo. El escenario, los aficionados, la tensión y los nervios a gestionar... Es un día muy especial.

– Ellos juegan su primera final. ¿Lo pueden acusar?

– Puede que vayan tranquilos y a disfrutar o que les perjudique. Nunca se sabe. Estás a un pasito y el premio es muy grande. En mi primera final con Zabaleta disfruté un montón.

– Tendrán enfrente a dos pegadores.

– Cuando se presentó el campeonato ya dijimos que formaban una pareja muy potente. Cuando le sueltan a la pelota hacen mucho daño y abren muchos huecos. Son una combinación muy completa.