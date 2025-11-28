Euskadi, España y Francia suman un oro cada una

En la primera jornada de finales de la Liga de Naciones de frontón 36 metros ha habido reparto de medallas de oro. Euskadi se hizo ... con la de cesta punta masculina después de que Erkiaga superara a Olharan. España ganó en féminas. Erika Mugartegi cumplió los pronósticos ante Ihart Arakistain. En pala corta los franceses Necol y Brefel vencieron a Gaubeka e Ibargaray.

Pala corta

EUSKADI 1-FRANCIA 2

Los galos imponen su pegada en el momento clave

Francia consiguió el primer oro de la jornada en pala corta en el frontón Bizkaia. Se impuso a Euskadi en un duelo marcado por la lesión de Imanol mediado el primer set. El zaguero arrancó para tratar de golpear una pelota y cayó al suelo con notables muestras de dolor. Sufrió una rotura del tendón de Aquiles y fue evacuado al hospital. Su lugar en la cancha lo ocupó Ibargaray cuando el marcador señalaba un 3-7. El guipuzcoano entró frío, lo que facilitó que los franceses se llevaran el primer juego sin muchas dificultades.

En el segundo, el choque cambió. Ibargaray fue clave para empatar la contienda ayudado por un trabajador Gaubeka que le quitó pelotas complicadas. El guardaespaldas hizo daño con el saque y abrió huecos a su delantero ante una combinación que bajó enteros. Necol estuvo incómodo y fallón. De esta forma, Euskadi logró enseguida un boquete en el marcador (9-1) que le sirvió para ganar en confianza y empatar la contienda sin muchas dificultades (15-6). En el juego definitivo, los vascos comenzaron mejor con un Ibaragarai contundente (4-2), pero fueron sus errores los que permitieron a los franceses agarrarse al choque primero, y crecerse a medida que Necol ganó protagonismo y exprimió su derecha. Les endosaron ocho tantos de forma consecutiva (4-10). La tercera plaza fue para Argentina. Ganó a Chile 2-0 –15-4 y 15-9–.

Cesta punta femenina

ESPAÑA 2-EUSKADI 0

Erika Mugartegi mantiene su hegemonía en Barakaldo

Venció junto a Arai la Liga de Naciones en frontón de 54 metros de Gernika, y ayer hizo lo propio en la lucha individual en el frontón de Barakaldo. Erika Mugartegi mantuvo su hegemonía porque es la puntista más completa y sabe gestionar perfectamente la presión. Superó a Ihart Arakistain, que necesitaba su versión más exquisita y aprovechar todas sus ocasiones para terminar el tanto si quería tener opciones, pero le resultó imposible.

La de Sopela comenzó sólida y rentabilizó su saque (5-1), pero en el momento que la de Markina se asentó en la cancha y logró meter la pelota en el rebote recortó la diferencia. Hizo un partido de menos a más. La fuerza con la que cuenta le permitió madurar el primer set tras el empate a ocho. A partir de entonces tuvo la situación controlada, aunque cometió algunos errores que no acostumbra y el juego mantuvo cierta emoción (12-15).

La confianza que les dio la primera victoria parcial le permitió afrontar el segundo juego más sólida. Su rival rentabilizó las oportunidades que dispuso y se agarró al set hasta el 6-7. Pero Mugartegi pisó el acelerador en el momento preciso para distanciarse definitivamente. Hizo daño con el saque y metió bien la pelota en el rebote, por lo que dejó muy pocas alternativas a su oponente (6-15). México se hizo con la tercera plaza tras vencer 1-2 –12-15, 15-7, 8-10– a Francia.

Cesta punta masculina

EUSKADI 2-FRANCIA 0

Erkiaga llegó con la lección aprendida frente a Olharan

En la liguilla ganó, pero sufrió más de la cuenta frente a un Olharan ambicioso al que el frontón de Barakaldo le va bien por sus características de juego. Sin embargo, Aritz Erkiaga llegó a la final con la lección aprendida y bastante más adaptado a una cancha complicada, y no perdonó. Se vio beneficiado porque al francés se le rompió un taco de la cesta en el 5-3 del primer set y tuvo que cambiarla. Y le costó adaptarse a su segunda herramienta porque la sensibilidad no era la misma. A partir de ahí el primer juego tuvo al delantero de Ispaster como claro dominador. Sabía que era entonces cuando más tenía que presionar a su rival y lo hizo sin contemplaciones para sumar un parcial de 10-3 que terminó de descentrar al galo (15-6).

El de Pau siguió incómodo en el segundo juego, mientras que el vizcaíno, además de no cometer un solo error, supo encontrar los ángulos a la perfección y abrir distancia en el marcador de forma progresiva. A Olharán le costó cada vez más ponerse a rebote y, aunque hizo un último esfuerzo para acortar la desventaja, le resultó imposible (15-10). La tercera plaza fue para España. Aarón González de Matauco superó al mexicano Carvajal 2-0 –15-4 y 15-7–.