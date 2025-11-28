El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mugartegi suelta la derecha ante la mirada de Arakistain. Ignacio Pérez

Euskadi, España y Francia suman un oro cada una

Liga de Naciones ·

En las tres primeras finales, Erkiaga se ha impuesto en cesta punta masculina, Mugartegi ha ganado en féminas y Necol y Brefel en pala corta

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

En la primera jornada de finales de la Liga de Naciones de frontón 36 metros ha habido reparto de medallas de oro. Euskadi se hizo ... con la de cesta punta masculina después de que Erkiaga superara a Olharan. España ganó en féminas. Erika Mugartegi cumplió los pronósticos ante Ihart Arakistain. En pala corta los franceses Necol y Brefel vencieron a Gaubeka e Ibargaray.

